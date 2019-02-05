Впервые после воссоединения: англичане едут в Крым

Делегация из Великобритании прибудет в Крым для участия в 5-м Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, британцы приедут в Крым организованной официальной группой впервые с момента воссоединения полуострова с Россией, передает ФАН.

«Мы ожидаем прибытия около 15 британских политиков, экспертов и бизнесменов.Делегация из этой страны посетит полуостров впервые с 2014 года», — подчеркнул Аксенов.

Он также отметил, что подданные британской короны приезжали в Крым и после непризнанного Лондоном воссоединения полуострова с Россией, — однако в частном порядке.

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Наряду с Петербургским международным экономическим форумом, Восточным экономическим форумом и Сочинским инвестиционным форумом ЯМЭФ входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России, отмечается на сайте мероприятия.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще в октябре 2018 года отмечала, что количество иностранных делегаций, стремящихся посетить Крым, растет.

«С удовлетворением отмечаем растущую востребованность объективного взгляда на Крым. Растет интерес к сотрудничеству с республикой со стороны иностранных деловых и общественно-политических кругов. Отражением данной тенденции стало неуклонно растущее количество иностранных делегаций», — заявила она, выступая в Коктебеле.

Захарова напомнила, что в 2017 году Крым посетило более 100 делегаций из стран зарубежья. По словам дипломата, доказательством стремления к взаимодействию является проведение на полуострове целого ряда резонансных мероприятий международного значения.

В самом конце сентября на полуостров прибыла делегация общественных деятелей, бизнесменов и ученых из Норвегии.

Группа норвежцев прилетела в недавно отстроенный международный аэропорт Симферополя и сразу же поделилась положительными впечатлениями от нового терминала. «Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма»,

— заявил глава комитета по межнациональным отношениям Государственного совета республики Крым Юрий Гемпель.

Кроме того, особый интерес у делегатов из Норвегии вызвала трасса «Таврида», идущая от Севастополя к Керчи. Еще одна сфера, на которую обратили внимание норвежцы, — свободная экономическая зона на полуострове. Возглавлял делегацию глава общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер. Он бывал в Крыму неоднократно, в том числе в марте 2018 года во время президентских выборов.

Визит делегации из Норвегии в Крым продлился до 6 октября. За неделю гости посетили множество достопримечательностей Южного берега Крыма, разнообразные предприятия и памятники, а также встретились с депутатами крымского парламента и представителями национально-культурных объединений республики.

В Крым регулярно приезжают делегации из-за рубежа, невзирая на санкции, наложенные США и Евросоюзом.

В начале сентября 2018 года представители делегации общественных деятелей из США, посетившие Крым, заявили, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону. Представитель «Центра гражданских инициатив» (Center for Citizen Initiatives) Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке.

Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением крымчан. «Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — заявила американка.

Делегация CCI из четырех человек находилась в Крыму с трехдневным визитом. В ходе поездки американские общественники посетили центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями в Симферополе и встретились с представителями парламента Республики Крым. Кроме того, американцы высадили в столице Крыма аллею дружбы.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что полуостров Крым открыт для иностранных делегаций, которые едут с «дружественными намерениями», передает НСН.

«Очень положительно мы относимся к приезду любой иностранной делегации в Крым, будь она официальной или по линии народной дипломатии. Приезжая в Крым, они видят, реальную обстановку на полуострове, общаются с крымчанами и очень быстро приходят к выводу, что решение о воссоединении с Россией в 2014 году приняли люди.

Они видят, что в Крыму все спокойно и люди довольны нынешним статусом полуострова, что Крым успешно развивается, там нет межнациональных и межрелигиозных конфликтов»,

— подчеркнул сенатор от Крыма.