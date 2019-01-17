Не выудишь и рыбку: Япония выразила России протест

Министерство иностранных дел Японии направило ноту протеста России в связи с инцидентом в районе южных Курил, сообщает агентство Kyodo.

Российские пограничники остановили для проверки документов два японских рыболовецких судна возле острова Кунашир. После выявления нарушений сотрудники Госпогранслужбы ФСБ РФ потребовали от японских рыбаков заплатить штраф.

Японское внешнеполитическое ведомство считает «неприемлемой» сложившуюся ситуацию. Как сообщает ФАН, в Токио недовольны тем, что российские пограничники «применили властные полномочия» в районе Курил.

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Несколькими днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что японская сторона должна признать российский суверенитет над Курильскими островами. По словам министра, это является частью базовой позиции российской стороны по этому вопросу и без него невозможно будет какое-либо движение вперед.

«Мы привлекали внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория России», — сказал Лавров.

Он обратил внимание на то, что в японском законодательстве эти острова в настоящее время обозначены как территории Японии, что не соответствует российскому подходу к вопросу заключения мирного договора с Токио.

Стоит отметить, что японский премьер Синдзо Абэ тремя днями ранее заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и США. «Заключение мирного договора Японией и Россией положительно скажется на региональной стабильности. Я считаю, что это станет плюсом и для США», — сказал Абэ. Он добавил, что в настоящее время на четырех Курильских островах живут россияне, но территориальная проблема продолжит существовать, пока часть их не перейдет к японской стороне.

10 ноября японская пресса сообщила, что Абэ намерен предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по Курилам.

Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Предложение главы японского правительства также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в декларации не упоминается.

В самом конце 2018 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора между странами «существует ряд проблем». Абэ уже желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Спор вокруг принадлежности Южных Курил разгорелся вновь после того, как 12 сентября Путин спонтанно предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Это предложение он озвучил в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

МИД Японии в ответ на эту идею заявил, что Токио будет вести переговоры с Россией по поводу заключения мирного договора после решения территориального спора, и эта позиция «останется неизменной». В Японии четыре острова Малой Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — называют «северными территориями» и считают незаконно аннексированными. МИД России при этом неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

Стоит отметить, что японские рыбаки могут промышлять рыбу в районе южных Курильских островов по договору двадцатилетней давности. При этом промысел может идти в рамках определенной квоты и за плату. «Соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла живых ресурсов» было подписано в феврале 1998 года первым вице-премьером РФ Борисом Немцовым.

При этом в 1997 году первый президент России Борис Ельцин на встрече с японским премьером Рю Хасимото заявил, что готов решить проблему, вернувшись к договору от 1855 года, то есть вернуть все четыре острова Японии. По словам Немцова, ему пришлось буквально умолять Ельцина не отдавать Курилы, поскольку это решение может быть с негодованием воспринято российскими гражданами на фоне кризиса в стране.