«Путин сильно выступил»: Трамп рассказал о саммите

Президент России Владимир Путин на встрече со своим американским коллегой «очень, очень сильно выступил», заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп по итогам саммита в Хельсинки. Трамп добавил, что по итогом переговоров они «пришли к позитивным выводам».

Кроме международных конфликтов и нераспространения ядерного оружия, Путин и Трамп обговорили экономические проблемы, кризис на Украине и военное противостояние в Сирии.

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«Мы впервые говорили один на один так долго, и я полагаю, что мы пришли к хорошим выводам — в том числе и насчет Израиля», — подчеркнул Трамп. По словам президента США, глава России высоко ценит лидерские качества премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сам Путин заявил, что ситуация на Голанских высотах должна быть приведена к договоренностям 1974 года, но безопасность Израиля должна быть обеспечена.

Трамп заявил, что Путин «большой поклонник Биби [Нетаньяху]», а Кремль поддерживает израильские власти и будет помогать им в дальнейшем. Американский президент добавил, что такое сотрудничество между РФ и Израилем хорошо сказывается на международной политике.

Одной из ключевых тем саммита стало обсуждение вопросов нераспространения ядерного оружия — особенно проблемы вокруг договоров о сокращении наступательных вооружений и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что для него этот вопрос является важнейшим — в отличие от его предшественника, президента-демократа Барака Обамы, «который ставил во главу угла вопросы глобального потепления».

Трамп добавил, что проблема ядерного оружия «в пять миллионов раз важнее», а при их решении следует проявлять осторожность, поскольку Россия и США располагают 90% мирового ядерного потенциала.

Кроме того, по словам Трампа, в условиях гражданской войны в Сирии Россия и Соединенные Штаты получили немало возможностей для сближения. В частности, глава США отметил важность восстановления ближневосточной страны и улучшения гуманитарной ситуации.

Путин незадолго до этого заявил, что работа над восстановлением мира в Сирии может стать примером успешного российско-американского сотрудничества — для этого «есть все необходимые слагаемые», а военные двух стран приобрели бесценный опыт.

Политики не скрывали и различия своих позиций. Президент США отметил, что Владимир Путин хотел бы сохранить иранскую «ядерную сделку» — так называемый Совместный всеобъемлющий план действий. Несколько месяцев тому назад Трамп разорвал в одностороннем порядке это соглашение, но Россия, Иран и европейские партнеры решили придерживаться ее положений.

Трамп заявил, что иранская ядерная сделка позволяет странам лучше вести бизнес с Тегераном, но не удовлетворяет США, а следовательно — «и весь мир тоже не удовлеторяет». Исламская республика, как считает американский лидер, «разваливается на куски», там растет инфляция и общественное недовольство. Все это, по его мнению, связано с выходом США из ядерной сделки.

Президент России Владимир Путин также заявил, что президент США Дональд Трамп считает присоединение Крыма к России незаконным. Президент подчеркнул, что у российских властей противоположная точка зрения на этот вопрос.

«Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом ООН», — сказал Путин. Он вновь отметил, что для России вопрос присоединения Крыма «закрыт».

Кроме того, Путин отметил важность совместной борьбы с терроризмом и предложил воссоздать совместную группу по антитеррору. Необходимо также теснее взаимодействовать на региональных форумах, считает он.

Переговоры с Дональдом Трампом «прошли в откровенной и деловой атмосфере», заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции двух президентов по итогам саммита. Стоит отметить, что после встречи в Хельсинки не было подписано никаких документов и соглашений.

По данным НСН, встреча президентов России и США продолжалась 2 часа 10 минут. Хотя тон встречи Путина и Трампа был доверительным, оба лидера признали, что сейчас российско-американские отношения находятся в наиболее низкой точке за всю историю. По словам Дональда Трампа, к такой ситуации привели ошибки — как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы. При этом президенты отметили важность восстановления позитивных отношений на основе ответственности и стратегической дальновидности.

Как сообщает ФАН, в ходе хельсинской встречи Путин подчеркнул, что президенты продолжают регулярные контакты — от телефонных переговоров до встреч на площадках международных мероприятий.