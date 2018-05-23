«Развитие Крыма будет и дальше раздражать Киев»

Народный депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич полагает, что Крымский мост является украинской собственностью. Парламентарий, передает ФАН со ссылкой на телеканал «112 Украина», заявил, что «Крым действительной наш [украинский]». Шуфрич добавил, что

его мнение «как гражданина Украины и государственного деятеля» таково, что все инфраструктурные объекты, возведенные на территории Крыма, должны находиться в собственности киевских властей.

Кроме того, нардеп убежден, что Крымский мост не помешает морским судам заходить в Азовское море и расположенные там украинские порты. Шуфрич добавил, что те суда, что не смогут пройти под мостом, раньше никогда через Керченский пролив не проходили.

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Как сообщает НСН, депутат от партии «За жизнь» Шуфрич кардинально расходится в мнении на Крымский мост с другим нардепом — Игорем Мосийчуком. Народный избранник от «Радикальной партии Олега Ляшко» выступил с предложением взорвать Крымский мост.

«Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект.

Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт», — заявил депутат Мосийчук.

Отвечая на вопрос о том, стал бы он сам принимать участие в операции по уничтожению Крымского моста, депутат заявил, что «именно так бы и поступил, был бы он министром обороны Украины».

Крым вошел в состав РФ по результатам референдума весной 2014 года. Тогда в пользу воссоединения с Россией высказались более 95% жителей полуострова. Киев продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел в соответствии с международными нормами, а вопрос принадлежности полуострова закрыт.

Депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара ответил на заявление депутата Мосийчука о необходимости уничтожить Крымский мост. Ганжара заявил, что

украинских политиков крайне раздражает факт открытия моста с опережением срока и также то, что Крымский мост — уникальное для мирового строительства сооружение.

Депутат Госсовета заявил, что уничтожить Крымский мост украинские парламентарии могут только в своих фантазиях — безопасность моста сейчас на высочайшем уровне и любая попытка нанести вред мосту будет жестко пресечена.

Ганжара также отметил, что украинские политики будут делать провокационные заявления по поводу Крымского моста и дальше. «Чем больше будет развиваться Крым, чем больше инфраструктурных объектов будет открыто: собственные электростанции, трассы федерального значения, включая «Тавриду» — эти факты будут и дальше раздражать Киев, и мы будем дальше слышать эту желчную, агрессивную риторику», — сообщил крымский парламентарий.

15 мая президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» проехал во главе автоколонны по Крымскому мосту в Керчь. После этого глава государства поднялся на сцену и поздравил рабочих. «Еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост», — подчеркнул российский лидер. Первыми по Крымскому мосту на спецтехнике проехали его строители. С 16 мая по мосту из Тамани в Крым может проехать любой желающий автомобилист.

Призывы уничтожить Крымский мост исходят не только из Украины. Американское издание The Washington Examiner на следующий день после открытия сооружения опубликовало материал под заголовком «Украина должна взорвать Крымский мост Путина». Автор текста Том Роган назвал завершение строительства моста в Крым «возмутительным оскорблением Украины как нации». По его словам, эскалация насилия в Донбассе «в любом случае неизбежна», поэтому разрушение моста, хотя бы временное, послужило бы «безошибочным сигналом о том, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на публикацию, заявив, что эта статья вполне может быть оценена как проявление безумия.

«Я бы даже сказал, наверное, это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые на самом деле есть смысл обратить внимание правоохранительным органам», — заявил Песков. Он также отметил, что на такие публикации стоит обратить внимание и сотрудникам силовых структур в Соединенных Штатах Америки.

Вскоре Следственный Комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Тома Рогана. СК отмечает, что

в статье Рогана, появившейся на сайте журнала Washington Examiner, усматриваются признаки публичного призыва к террористической деятельности на территории России, что квалифицируется по статье 205 УК РФ.

Была назначена лингвистическая экспертиза текста Рогана. Кроме того, следователи организовали проверку в отношении редактора Washington Examiner.