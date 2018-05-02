«Украина четко синхронизирована с партнерами из ЕС и США»

Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил санкции против России, причем, часть из них повторяет те ограничительные меры, которые ранее ввели против физических и юридических лиц РФ Евросоюз и США, передает RT.

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«На заседании СНБО 2 мая был рассмотрен вопрос введения персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых была применена соответствующие решения правительствами США и стран ЕС», — говорится в сообщении украинского ведомства.

При этом Киев снова обвинил Москву в причастности к деятельности самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Санкции вводятся на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц,

причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента России, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей», — указывается в сообщении СНБО.

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал введение новых санкций против России.

«Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки… Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — России в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма», — заявил он.

В этот же день депутаты парламента Великобритании приняли поправки «поправку Магнитского» к законопроекту «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег». Об этом в своем твиттере сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Поправка предусматривает санкции за грубые нарушения прав человека, аналогична принятому в США в 2012 году акту Магнитского, передает ФАН.

«Важный момент в парламенте, поскольку поправка «Магнитского», направленная против серьезных нарушителей прав человека, добавлена к закону о санкциях. Это позволит Соединенному Королевству действовать против тех, кто несет ответственность за серьезные правонарушения по всему миру», — написал Джонсон.

Накануне стало известно, что швейцарский банк отказался сотрудничать с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) из-за санкций США, введенных против президента организации — россиянина Кирсана Илюмжинова.

Об этом сообщала газета Financial Times, которая ссылалась на письмо исполнительного директора ФИДЕ Найджела Фримена, обращенное к Илюмжинову. В своем послании чиновник писал, что за последние полмесяца федерация провела переговоры с четырьмя швейцарскими банками, и все они отказались от сотрудничества, мотивируя свое решение тем, что глава ФИДЕ все еще находится под санкциями США.

Кроме того, Фримен заявил, что 18 банков в Женеве и Лозанне отказались даже от встречи с представителями спортивной организации. Чиновники пытались начать переговоры с румынскими и грузинскими банками, но и это ни к чему не привело.

Двумя днями ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил, что закон о контрсанкциях должен позволять вводить индивидуальные санкции в отношении любого физического или юридического лица — резидента США, передает НСН.

«Они принимают решение в отношении наших физических лиц просто потому, что им кто-то не нравится, — и у нас такое право должно быть. Какая-то компания им не понравилась — и у нас такое право должно быть», — заявил премьер.

Он отметил что, такие решения не должны носить автоматический характер и распространяться на целые сектора. В свою очередь, российские сенаторы предложили распространить практику контрсанкций на решения международных организаций или объединений государств.

«Комитет считает целесообразным в тексте законопроекта отметить, что меры противодействия могут применяться Россией не только в ответ на недружественные действия США и иных государств, но и в ответ на решения международных организаций или объединений государств», — говорилось в проекте экономического комитета Совфеда.