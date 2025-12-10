Аэропорты Пензы и Саратова возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Пензы и Саратова сняты ограничения на полеты самолетов

В аэропортах Пензы и Саратова сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:40 мск.

О введении ограничений Кореняко сообщал около 20:00 мск.

Также временные ограничения 10 декабря вводились в московском аэропорту Внуково. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в США самолет совершил экстренную посадку на трассу и врезался в поток машин.