При пожаре на петербургском рынке обнаружен погибший

Один погибший обнаружен при тушении пожара в здании Правобережного рынка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
«В ходе тушения пожара, к сожалению, обнаружен один погибший», — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники СК уже завели уголовное дело по факту пожара.
К ликвидации пожара привлечено 26 единиц техники и 96 человек личного состава, сообщили в региональном МЧС. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы посетители. Также известно, что пострадал 55-летний мужчина.
О возгорании на рынке стало известно 10 декабря. Очевидцы сообщали, что во всем микрорайоне слышны хлопки. Информации о причинах пожара на данный момент нет.
Ранее в Оренбургской области загорелся бензовоз.