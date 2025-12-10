При пожаре на петербургском рынке обнаружен погибший

МЧС: во время тушения пожара на рынке в Петербурге найден один погибший

Один погибший обнаружен при тушении пожара в здании Правобережного рынка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В ходе тушения пожара, к сожалению, обнаружен один погибший», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники СК уже завели уголовное дело по факту пожара.

К ликвидации пожара привлечено 26 единиц техники и 96 человек личного состава, сообщили в региональном МЧС. Площадь пожара составляет 1500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы посетители. Также известно, что пострадал 55-летний мужчина.

О возгорании на рынке стало известно 10 декабря. Очевидцы сообщали, что во всем микрорайоне слышны хлопки. Информации о причинах пожара на данный момент нет.

