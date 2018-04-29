Захарова: РФ «порадует новостями» о деле Скрипалей

Хотя СМИ Великобритании и перестали писать о «деле Скрипалей», России есть что рассказать — и Следственному комитету, и посольству в Лондоне, и Министерству иностранных дел. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телепрограммы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», передает RT.

По словам Захаровой, британские журналисты «замолчали в один день, как будто <…> пришел приказ всем замолчать». Представитель МИД отметила, что «неинтересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий либо видео пострадавших».

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Захарова заверила, что российские дипломаты продолжат «радовать новостями с фронта», передает НСН.

Посольство Российской Федерации в Лондоне тем временем сообщило, что Россия до сих пор не имеет доступа к пострадавшим российским гражданам спустя почти два месяца после инцидента в британском Солсбери, передает ФАН.

«Четвертого мая будет два месяца со времени отравления Сергея и Юлии Скрипаль. Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает, что является грубым нарушением международного права», — заявили в дипмиссии.

Напомним, что 4 марта 2018 года 66-летний экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в состоянии крайне тяжелой интоксикации на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании. По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание.

Пострадавшие были госпитализированы под наблюдение экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга. Изначально предполагалось, что они были отравлены фентанилом — мощным препаратом опиоидной группы. Однако некоторое время спустя премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали стали жертвами боевого отравляющего вещества А234 «Новичок», созданного еще в конце восьмидесятых в СССР. При этом создатели «Новичка» заявили, что формула оказалась в открытом доступе еще в начале 2000-х годов.

19 апреля посольство России в Британии предположило, что в кровь Юлии Скрипаль могли впрыснуть химикат до отбора проб медиками.

Дипломаты заявили, что, не располагая возможностью самим расследовать инцидент в Солсбери, российские специалисты ставят перед собой новые вопросы.

«В частности, каким образом в пробе крови одной из потерпевших, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся токсичный химикат, установленный Портон-Дауном? При том что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось», — отмечается в заявлении посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что такая картина не характерна для отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Таким образом, речь может идти о том, что перед отбором проб отравляющее вещество было впрыснуто в кровь Юлии Скрипаль.

Некоторое время спустя специалисты швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц завершили исследование образцов, направленных им ОЗХО, а затем представили результаты своей экспертизы.

Швейцарцы установили, что в пробах ОЗХО найдены следы созданного американскими военными химиками вещества BZ, которое временно нейтрализует человека. Психотоксичный эффект, говорится в швейцарском докладе, достигается спустя тридцать или шестьдесят минут и продолжается до четырех суток.

В России и в Советском Союзе разработки и исследования такого рода не производились, заявил на фоне этой ситуации глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом BZ разрабатывали военные химики Соединенных Штатов.

Напомним, что официальный Уайтхолл (правительство Британии) сразу после отравления обвинил в атаке на перебежчика Москву. Российская сторона утверждает, что не принимала никакого участия в этом преступлении и нарушении международного права.