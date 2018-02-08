Ешь, молись, беседуй: Трамп позавтракает с миром

Юбилейный Национальный молитвенный завтрак в США посетит достаточно представительная делегация из России, отмечают американские СМИ. Всего, по данным официального представителя неправительственной организации Fellowship Foundation Ларри Росса, в мероприятии в этом году примут участие 55 россиян, сообщает телеканал CNN.

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Большую часть российских гостей американская сторона назвала «молодыми профессионалами».

Известно, что в церемонии участвует журналистка Ксения Собчак. Правда, каких-либо официальных лиц из России на завтраке не будет.

От участия в церемонии отказались представители трех комитетов Госдумы. Среди них — глава комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который заявил, что главная причина отказа посетить мероприятия — «недружественные шаги» США по отношению к России. В комментарии «Интерфаксу» российские парламентарии сообщили, что считают неправильным приезжать на церемонию после публикации так называемого «кремлевского доклада».

Стоит отметить, что на прошлогоднем молитвенном завтраке делегация России также присутствовала — тогда на завтрак с только вступившим в свои полномочия президентом США Дональдом Трампом приехали 16 человек, среди которых были депутаты Государственной думы, заместитель главы Центробанка Александр Торшин, мэр города Якутска Айсен Николаев и член правления общероссийской общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина.

Отказавшись от участия в «молитвенном завтраке», российские депутаты отказались и от возможности неформального общения со своими украинскими коллегами. В Вашингтон из Киева приедет большая делегация. Среди гостей — депутаты Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», а также экс-премьеры Украины Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк.

Всего, по данным организаторов, в завтраке примут участие 3800 человек из 130 стран.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» политолог-американист Арег Галстян, «молитвенные завтраки» — это «дань протестантизму и протестантской этике». «Мероприятие имеет высокий статус, так как в нем принимает участие президент, который приглашает на завтрак высокопоставленных гостей. Они могут пообщаться в неформальной обстановке на любые темы. Но это, конечно, не то мероприятие, где принимаются важные политические решения. Скорее, это «галочка» для протестантского лобби», — подчеркнул эксперт.

От Эйзенхауэра до Трампа

В этом году церемония отмечает своеобразный юбилей, так как 65 лет назад ее впервые посетил президент США — Дуайт Эйзенхауэр, положив начало президентским визитам на «молитвенный завтрак».

Интересно, что убедил его сделать это американский священник-евангелист Билли Грэм, впоследствии духовник многих президентов США. Выступив на завтраке, в котором приняли участие более 400 духовных и светских фигур Америки, Эйзенхауэр заявил, что правительство США «основано на глубокой религиозной вере».

С тех пор речь президента США, в которой он говорил о своей вере и основах американской религиозности, стала частью церемонии «молитвенного завтрака». Как отмечает журнал Atlantic,

президентская речь на подобных мероприятиях, как правило, лишена налета «скандальности».

Кроме вознесения молитв, президент традиционно говорит в речи и слова о беженцах, о жертвах войн и обращается к гостям с призывом найти решение этих проблем. Как правило, подобные речи бывают довольно эмоциональными и хорошо запоминаются.

«Я молюсь, чтобы наши лидеры всегда действовали со смирением и щедростью. Я молюсь, чтобы мои проступки были прощены. Я молюсь, чтобы мы поддержали наше обязательство быть хорошими распорядителями Божьего творения — этой прекрасной планеты», — сказал в своей речи 2016 года тогдашний президент США Барак Обама.

Правда, первая речь на «молитвенном завтраке», которую произнес вступивший в должность президент США Дональд Трамп в прошлом году, запомнилась многим совсем не высокопарными словами. Обращаясь к собравшимся в шутливой форме,

Трамп попросил их «помолиться» за успех телевизионного шоу «Подмастерье» (или «Ученик» — The Apprentice), которое вместо него стал вести актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Потом, тем не менее, он перешел к основной теме речи, призывая помолиться за американских солдат и скорейшее достижение мира.

В то же время «молитвенные завтраки» использовались президентами для того, чтобы привлечь внимание к важным, по их мнению, событиям. Так, в 1973 году президент США Ричард Никсон рассказал в своей речи о визите в СССР, отметив, что он имел «огромное значение» и две сверхдержавы могут найти области для сотрудничества. Другой президент США — Рональд Рейган — в молитве во время одного из «молитвенных завтраков» обратился к верующим СССР, религиозные свободы которых в тот момент, по мнению американских властей, находились под угрозой.

Вместе с тем уже в 1988 году Рейган вел активные переговоры с лидером СССР Михаилом Горбачевым, а советские религиозные деятели встречались с американскими на «молитвенном завтраке».

Однако освещавший событие корреспондент советской газеты «Культура и жизнь» не скрывал скепсиса: «На молитвенном завтраке с президентом Рейганом и его супругой речь шла о необходимости единения всех религий во имя гуманных целей. Это непросто. Замечу, что официальные религиозные круги в США прохладно отнеслись к тому обстоятельству, что представители различных церквей, различных религий, существующих в СССР, нашли такую степень взаимопонимания…»