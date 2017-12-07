Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил шансы главы РФ Владимира Путина на победу в президентских выборах 2018 года.

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«Да, Путин — самый сильный кандидат. Помимо него будут и другие кандидаты, но шансов, конечно, больше всего у Путина. Тот уровень поддержки народа, который есть у него, недоступен для остальных кандидатов», — пояснил свою позицию Песков.

Накануне Владимир Путин наконец объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России на выборах в марте 2018 года.

Об этом российский лидер рассказал во время своего выступления перед работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде на концерте, посвященном 85-летию Горьковского автозавода.

«Сегодня на форуме добровольцев у вас спросили, будете ли вы выдвигаться. Вы ответили, что если народ поддержит, то да. Так вот, сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают! Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок — огласите свое решение!» — попросил один из рабочих.

И Путин объявил о решении, отметив, что «лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет».

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сообщил Путин. Президент также выразил уверенность в том, что «все у нас с вами получится».

Кстати, 5 декабря президента дважды спрашивали о выдвижении — первый вопрос об участии в выборах ему задали во время вручения премии «Доброволец России», которое состоялось в комплексе «Мегаспорт» в Москве. Тогда Путин ушел от прямого ответа на вопрос о своем выдвижении, назвав это «очень ответственным решением».

«Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее», — подчеркнул Путин.

Эту новость поспешили прокомментировать все: телеведущая Ксения Собчак, которая также в момент объявления Путиным о выдвижении находилась в Нижнем Новгороде, заявила, что он «как всегда» выиграет на грядущих выборах.

«Я не вижу здесь, честно говоря, никакого события, мы все об этом знаем, так же, как мы знаем о том, что Путин скорее выиграет эти выборы, как всегда», — сказала Собчак во время встречи с волонтерами в Нижнем Новгороде.

Собчак добавила, что она все равно пойдет на выборы и будет «говорить от лица тех людей, которые хотят перемен». «Потому что ну нет у нас сейчас других способов сказать о том, что мы существуем», — заключила кандидат «против всех».

Выдвижение Владимира Путина прокомментировал в ходе онлайн-интервью «Газете.Ru» глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. «Я бы провел параллель между 2018 годом и 2000 годом. Оба года — это точки начала длинного цикла экономического роста, нового цикла роста после продолжительной рецессии. Рецессия в экономике России длилась до 1998 года, сейчас — до 2016-го. И тогда, и сейчас в обществе сформировался большой запрос на изменения», — сообщил глава МЭР.

По словам Орешкина, «если тогда мировая общественность задавалась вопросом: «Who is мистер Путин», — то сейчас, бесспорно, Владимир Владимирович — это политик мирового уровня».

В заключение министр напомнил, что за это время экономика стала более глобальной и возможность решать вопросы на международном уровне является очень важной.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после выдвижения Путина призвал правительство в период перед президентскими выборами работать максимально внимательно и слаженно.

«Вчера Владимир Владимирович Путин объявил о том, что он будет баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Официально предвыборная кампания, конечно, начинается после того, как Совет Федерации назначает дату выборов, эта информация публикуется в СМИ», — сказал глава кабмина.

В связи с этим Медведев попросил правительство настроиться на работу. «Я не говорю, что вы до этого работали как-то иначе. Тем не менее, период действительно очень ответственный, прошу это иметь в виду», — обратился премьер к членам правительства.