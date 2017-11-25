Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об иностранных агентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Согласно новым поправкам, иноагентом могут быть признаны юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве, или даже незарегистрированные иностранные структуры, распространяющие различные медиа-материалы и получающие финансирование из-за рубежа. Под это определение попадают все иностранные СМИ. Чтобы не быть признанными иноагентами, медиа также нельзя получать финансирование от организаций, получающих материальные ценности из-за рубежа.

Поправки к закону вступают в силу с момента опубликования. На попавшие в реестр СМИ будут распространяться все ограничения, которые уже применяются к НКО, признанные иностранными агентами.

Госдума приняла поправки к закону 15 ноября, в Совете Федерации его одобрили спустя неделю, 22 ноября.

17 ноября стало известно, что хотя закон еще не вступил в силу, Минюст начал рассылать в некоторые медиа уведомления о возможном включении их в список иноагентов.

Первыми кандидатами на получение статуса иноагента были назван девять СМИ, список которых был опубликован на сайте Минюста России. «В адрес «Голоса Америки», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», регионального проекта «IdeLРеалии», телеканала «Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), проекта «Фактограф» были направлены письма о возможном признании их иностранными агентами», — говорилось в сообщении ведомства.

Принятие нового закона связано с требованием США зарегистрироваться в качестве иноагентов российские издания RT и Sputnik. Первым таким изданием, выполнившим требования американского минюста зарегистрироваться в новом статусе, стал американский филиал канала RT.

После введения данных поправок, ответные меры российских законодателей могут продолжиться.

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, общественным и религиозным объединениям Сергей Гаврилов заявил о необходимости второй волны мер в отношении иностранных агентов. «В случае ужесточения действий США нужно готовить вторую волну мер, которая резко усилит ответственность как иностранных СМИ, так и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа и исполняющих функции иностранных агентов, прежде всего, ведущих враждебную деятельность, подрывную работу в нашей стране», — сказал он.

По его словам, Минюст России должен подготовить «более основательные, решительные меры по прекращению враждебной деятельности организаций, выполняющих функции иностранных агентов».

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов отметил, что меры направлены в первую очередь против американских СМИ. В то же время он подчеркнул, что

Россия может включить в список иностранных агентов также ряд европейских СМИ, если на российские средства массовой информации, работающие в Евросоюзе, будет оказано давление.

По словам Климова, Москва не хочет расширять список иноагентов, но готова применить принцип зеркальности в случае давления со стороны Европы.

«Если ЕС пойдут по тому же пути, что и США, и начнут прессинг наших СМИ, то мы будем действовать в рамках принципа зеркальности, международного права и устава ООН и защищать свои суверенитет», — заявил он. Климов добавил, что если странам ЕС «не понравятся наши ответные меры, то они должны обратиться с критикой не к нам, а к Вашингтону», так как Россия отвечает на недружественные действия США в отношении RT и Sputnik.

Кроме того, в Совфеде рассказали, что меры воздействия на СМИ, которые откажутся признавать статус иноагента и не будут выполнять соответствующие нормы уже были разработаны. Система регулирования предусматривает блокировку сигнала для теле- и радио- СМИ, а также блокировку сайтов для онлайн-медиа.