«США фактически действуют как оккупанты»

МИД России удивило недавнее высказывание главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что вооруженные силы США находятся в Сирии с разрешения ООН. Так заявление Мэттиса прокомментировала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

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«Мы с удивлением услышали высказывание министра обороны США Джеймса Мэттиса в беседе с представителями американской прессы, что вооруженные силы США находятся в Сирии «с разрешения ООН», — сказала Захарова.

Она добавила, что непонятно, о каком мандате идет речь, поскольку Совбез ООН — единственный орган, уполномоченный давать подобные разрешения — не давал Вашингтону санкции на размещение американских вооруженных сил в стране.

«Я хотела бы вам напомнить, что Совет безопасности ООН — это единственный орган, по уставу Организации объединенных наций, который уполномочен принимать решения об использовании военной силы международным сообществом. Но такой санкции эта структура США применительно к Сирии не давала.

К тому же американские подразделения находятся там вопреки воле законного правительства этой страны фактически действуя как оккупанты», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в свете последних заявлений американской стороны вновь возникает вопрос об истинных целях нахождения Соединенных Штатов в Сирии. Официальный представитель МИД РФ напомнила, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно говорил, что единственная задача США в Сирии — разгром «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России).

«В нашем понимании это значит, что сразу после ликвидации террористического очага, которая близка, американцы должны покинуть сирийскую землю и воздушное пространство над ней», — пояснила Захарова.

Впрочем, буквально сразу после изобилующего обвинительными интонациями заявления официального представителя МИД, руководитель ее ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Российская сторона не обладает никаким доказательствами взаимодействия США и ИГ. «Говорить о сговоре я не могу. Мы оперируем фактами. У нас нет доказательств, что здесь имел место какой-то сговор», — сказал Лавров на пресс-конференции.

14 ноября глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил с утверждением, что ООН разрешила военнослужащим США войти на территорию Сирии. При этом он не уточнил, о какой резолюции всемирной организации идет речь.

Кроме того, он заявил, что США не планируют уходить из Сирии до достижения успеха женевского процесса по мирным переговорам. «Да, я не буду вдаваться в подробности. Но мы не будем уходить сейчас, до того как сдвинется женевский процесс. Это не значит, что все там останутся, некоторые войска уйдут», — сказал министр обороны США. Он также отметил, что США постараются обеспечить условия для дипломатического решения конфликта в Сирии.

Дамаск немедленно выразил возмущение по поводу заявления Мэттиса — сирийские власти подчеркнули, что высказанная им позиция указывает на реальные цели Вашингтона в стране и регионе. «Заявления министра обороны США, подтверждающие повестку дня, больше не скрывают разрушительную цель администрации США. Для этого на территории Сирии собираются все новые и новые террористические объединения, проводятся попытки сорвать процесс мирного урегулирования, подпитывается общая напряженность в регионе», — говорится в заявлении Дамаска.

Официальный Дамаск неоднократно выражал протест по поводу присутствия американской стороны на территории Сирии. 14 ноября власти Сирии заявили, что расценивают действия США как акт агрессии и удар по сирийскому суверенитету, а также грубое нарушение устава и принципов ООН.

«Администрация США всегда утверждала, что ввод американских войск в Сирию был осуществлен с целью борьбы с террористами, которые, однако, практически полностью уничтожены сирийскими правительственными войсками и союзными военными соединениями», — говорится в коммюнике.

15 ноября российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что Соединенные Штаты «берегут» ИГ для нового применения. Он также опроверг слова Мэттиса о разрешении, якобы данным ООН на нахождение американских военных в Сирии. «Мэттис: США имеют право быть в Сирии для борьбы с ИГ. 1-е: им такое право ни Сирия, ни ООН не дали. 2-е: они берегут ИГ для нового применения», — написал Пушков в своем твиттере.