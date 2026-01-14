Путин встретился с Хуснуллиным

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Беседа состоялась в кабинете главы российского государства в Кремле. Соответствующий пост размещен в Telegram-канале Кремля.

«Путин заслушал доклад заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина о достижениях в строительной сфере в 2025 году», — говорится в публикации.

По словам Хуснуллина, все планы по развитию дорожного полотна в 2025 году были выполнены.

Отдельно обсуждался вопрос водоснабжения Донецкой народной республики (ДНР).

Предыдущая рабочая встреча президента и вице-премьера прошла в сентябре прошлого года. Темами обсуждения стали реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», состояние дел в строительной отрасли и механизм льготной ипотеки.

14 января стало известно, что специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в январе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Лавров высказался о предложении Макрона возобновить диалог с Путиным.