Путин встретился с Хуснуллиным

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Беседа состоялась в кабинете главы российского государства в Кремле. Соответствующий пост размещен в Telegram-канале Кремля.
«Путин заслушал доклад заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина о достижениях в строительной сфере в 2025 году», — говорится в публикации.
По словам Хуснуллина, все планы по развитию дорожного полотна в 2025 году были выполнены.
Отдельно обсуждался вопрос водоснабжения Донецкой народной республики (ДНР).
Предыдущая рабочая встреча президента и вице-премьера прошла в сентябре прошлого года. Темами обсуждения стали реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни», состояние дел в строительной отрасли и механизм льготной ипотеки.
14 января стало известно, что специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер планируют в январе отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Лавров высказался о предложении Макрона возобновить диалог с Путиным.