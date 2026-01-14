Лавров высказался о реформе Совбеза ООН

Россия поддерживает требование Африки об увеличении присутствия континента в Совете Безопасности ООН. Об этом глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром международных отношений и торговли Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи, передает ТАСС.

«Мы акцентировали необходимость совершенствования форм деятельности ООН, что включает в себя и реформу Совета Безопасности, она давно назрела. <...> Мы последовательно поддерживаем справедливые требования Африки об увеличении своего присутствия в Совете Безопасности», — сказал министр.

Лавров также поблагодарил Намибию за поддержку российских кандидатур в ходе выборов в органы ООН.

В декабре прошлого года Россия и Индия в совместном заявлении по итогам переговоров призвали к реформе Совета Безопасности ООН. Кроме того, Москва подтвердила поддержку кандидатуры Нью-Дели в постоянные члены реформированного и расширенного Совбеза международной организации.

Ранее страны — члены G4 заявили о необходимости реформировать Совбез ООН.