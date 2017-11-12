США или Россия: кто выиграет в Саудовской Аравии

Высокопоставленный представитель Саудовского королевского дома в конце уходящей недели заявил, что несмотря на преклонный возраст короля, разговор о том, что он может отречься от престола в пользу сына, не ведется. «Такой возможности не предусмотрено», — цитирует представителя монарха Bloomberg.

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Спекуляции по поводу возможного ухода 81-летнего монарха усилились на фоне того, как его сын

принц Мухаммед активно начал борьбу за концентрацию власти в стране, являющейся одним из основных игроков в арабском мире и родиной мусульманской святыни Мекки.

Ближневосточный и Западный мир пока замерли в ожидании дальнейших перемен на Аравийском полуострове, которых можно ожидать после недавней серии громких арестов высокопоставленных представителей политической элиты.

Напомним, что неделю назад были проведены задержания 11 принцев, принадлежащих к королевской семье, а также четырех действующих министров. Среди задержанных оказались племянник короля Саудовской Аравии, один из виднейших «западников» страны, миллиардер принц Аль-Валид бин Таляль.

Формальным инициатором задержания высокопоставленных особ по подозрению в коррупции стал король страны Салман. На практике же в тот день был создан комитет по борьбе с коррупцией под руководством его сына принца Мухаммеда.

Как констатирует экс-посол России в Саудовской Аравии, заместитель председателя ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, в саудовском обществе «накапливались неизбежные противоречия», приведшие к сегодняшней ситуации.

«Изменился порядок престолонаследия, что привело за собой и драматическую смену других традиций», — говорит эксперт, отмечая, что, в отличие от прошлых десятилетий правления династии, ситуация сегодня обсуждается в публичном поле.

И хотя Бакланов предупреждает, что скоропалительных выводов делать не стоит, можно говорить про арестованных принцев с уверенностью, что «их финансовая и политическая судьба пока находится в подвешенном состоянии».

«Перестройка по-королевски»

Как отмечает ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик, происходящее в Саудовской Аравии навевает воспоминания о попытке борьбы с коррупцией, затеянной в СССР генсеком Юрием Андроповым.

По словам эксперта, принц Мухаммед — это «перестройщик», который «представляет новую революцию против старой элиты, олицетворяющей коррупцию и экстремистские течения».

«Эта революция может привести принца к строительству Четвертого саудовского государства, которое будет избавлено от старых привычек», — говорит Карасик.

Эксперт обращает внимание, что на столь радикальные действия принц пошел в год, когда весь мир празднует 100-летие Русской революции, а также 500-летие реформации Мартина Лютера.

Пока оценки происходящего в стране противоречивы. Некоторые видят в происходящем лишь борьбу за власть.

«Саудовская Аравия становится Аравией Салмана», — так характеризует ситуацию в стране издание Australian Financial Review, подразумевая, что ранее распределенная между наследниками основателя страны власть, теперь сосредоточилась в руках всего лишь одной ветви наследования.

Другие наблюдатели видят в происходящем в Эр-Рияде признаки настоящей модернизации. Так, вице-президент Мирового Банка по Ближнему Востоку и Северной Африки Хафез Ганем высказал мнение, что борьба с коррупцией сейчас действительно имеет важное значение для развития государства.

Борьба с систематическим казнокрадством — важная часть плана «Видение 2030», разработанного под руководством принца Мухаммеда ибн Салмана для осуществления реформ в стране. Основной же идеей плана считается снижение зависимости страны от нефтяного экспорта и осуществление вложений в развитие образования и новых технологий.

Также среди амбициозных проектов, которые собирается осуществить руководство страны, строительство высокотехнологичного города Neon — арабской «Силиконовой долины».

Таким образом экспертное сообщество и мировые СМИ оказались расколоты в оценке ситуации вокруг происходящего в Саудовской Аравии. Одни считают принца Мухаммеда реформатором и модернизатором, желающего улучшить ситуацию в стране. Другие — автократом, пытающимся уничтожить существующую клановую систему сдержек и противовесов в королевстве.

По мнению старшего преподавателя НИУ ВШЭ Леонида Исаева, созданный принцем Мухаммедом антикоррупционный комитет делает его «не сколько инструментом борьбы с коррупцией, сколько репрессивной машиной», — пишет автор в статье для газеты «Ведомости».

В англоязычных СМИ происходящее окрестили «Битвой престолов» и это не лишено оснований. Отношения между различными группировками не менее запутаны, чем в знаменитом сериале.

«Там развивается огромный шторм в очень изолированной обстановке. То, что вылезает на поверхность — малая часть процессов. На самом деле происходят тектонические сдвиги внутри королевства. Ветви семьи, которые долго были у власти, почти со смерти короля-основателя, сейчас уходят. Вернее их уходят», — говорит эксперт по Ближнему Востоку Юрий Бармин.

Положение осложняется тем, что Саудовская Аравия является самым закрытым обществом среди стран Персидского залива. К тому же в королевстве существует потенциал для радикализации различных сил, пока находящихся в спящем состоянии, но готовых пробудиться от политической борьбы во властных коридорах.

«Есть большое опасение, что религиозные силы загоняют в подпол, а это чревато экстремизацией», — говорит Бармин.

Экспорт модернизации

На фоне внутренней ситуации в Саудовской Аравии активно начала меняться и региональная роль этого государства. Практически одновременно с арестами принцев, в отставку, находясь в Саудовской Аравии, подал премьер-министр Ливана Саад Харири, выходец из Саудовской Аравии. Существуют подозрения, что сделано это было под давлением саудитов. Президент Ливана Мишель Аун выступил с требованием объяснить, почему Харири до сих пор не вернулся на родину и где он сейчас находится.

Как предполагает часть экспертов, руководство Саудовской Аравии вынудило Харири уйти в отставку, так как недовольно усилением позиций в Ливане враждебной Саудовской Аравии шиитской группировки «Хезболла», связанной с Ираном. Ранее Харири заявлял, что правительство сотрудничает с «Хезболлой» в национальных интересах.

Ситуация с Харири уже сказалась на риторике «Хезболлы», заявившей, что саудиты удерживают политика помимо его воли и пригрозившей ответными мерами. В ответ на это Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан.

Наблюдатели опасаются, что трения могут привести к новому конфликту в регионе после относительного успокоения сирийской гражданской войны. В противостоянии может быть задействован Иран, покровительствующий «Хезболле». Принц Мухаммед известен своим крайне враждебным отношением к Исламской республике и может иметь негласную поддержку со стороны США для действий против Тегерана.

«Позиция Трампа по Ближнему Востоку подстегивает Мохаммеда бин Салмана», — говорит Бармин.

Как отмечается в недавно опубликованной редакционной статье The New York Times, военный конфликт в регионе может негативно сказаться и на повестке самой Америки. В этой связи глава Госдепа США Рекс Тиллерсон, как пишет издание, сделал недвусмысленное предостережение Эр-Рияду. Он советует не использовать ситуацию в Ливане для разжигания нового «прокси-конфликта» в регионе.

Неизвестно, кто может выйти победителем из прямого конфликта двух соперничающих за гегемонию стран Ближнего Востока.

Пусть финансовые возможности Саудовской Аравии достаточно велики, но армия королевства сравнительно мала по сравнению с армией Ирана и в отличие от нее участвовала в серьезных конфликтах.

К тому же Саудовская Аравия и Иран уже завязаны в еще одном локальном прокси-конфликте на территории Йемена и вести боевые действия на территории Ливана будет сложно. Важным остается и внутрисоциальный фактор. В Саудовской Аравии существует значимое шиитское меньшинство, и в случае конфликта с Ираном его лояльность нельзя гарантировать.

США заинтересованы в стабильной ситуации внутри королевства саудитов — своих основных союзников на Ближнем Востоке. Но вне зависимости от смены там элит, США будут выигрывать, отмечает экс-посол России в Саудовской Аравии Бакланов. «В стране отсутствуют силы, которые выступали бы с антиамериканских позиций», — сказал он.

Но и для России, по мнению специалиста, ситуация также благоприятна. Это связано с тактически верно занятой позицией в текущей большой игре — мы придерживаемся принципа «невмешательства во внутренние дела».

Бакланов также отмечает, что ситуация в Эр-Рияде не мешает выполнению договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита короля Саудовской Аравии и членов правящего кабинета в Россию.

В свою очередь, в статье в Huffington Post, приглашенный профессор Стэнфордского Университета Уильям Биман отмечает, что Россия с успехом сегодня использует политику «двух столпов», разработанную США для сдерживания СССР во времена «холодной войны». Она подразумевала одновременную опору на шахский Иран и Саудовскую Аравию. Эксперт пишет, что улучшая отношения одновременно с двумя странами, российский президент Владимир Путин может оказаться в выигрыше при любом развитии ситуации.