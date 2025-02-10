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Дональд Трамп, Тейлор Свифт и танец Серены Уильямс: как прошел Супербоул-2025

«Филадельфия Иглз» разгромила «Канзас-Сити Чифс» и победила в финале НФЛ

В ночь с 9 на 10 февраля в Новом Орлеане прошел Супербоул-2025 — финальный матч сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). В этом году в нем встретились победители двух предыдущих Супербоулов «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз».

«Чифс» могли вписать свое имя в историю как команда, выигравшая три финала подряд, но удача была не на их стороне. Игра закончилась со счетом 40:22 в пользу «Иглз».

Вину за проигрыш некоторые фанаты «Канзас-Сити Чифс» возложили на певицу Тейлор Свифт — возлюбленную Трэвиса Келси. Артистку несколько раз освистали во время матча, а все потому, что накануне пара провела вместе вечер. В спортивном сообществе есть примета, что перед игрой футболисты не встречаются со своими девушками или женами, так как это может грозить проигрышем. Реакция Тейлор на такое поведение фанатов уже разлетелась на мемы.

Открыла игру Леди Гага, которая спела Hold My Hand в память о жертвах террористических атак. Хедлайнером вечера в этот раз стал Кендрик Ламар. Он исполнил свою песню Not Like Us, получившую три премии «Грэмми», и еще несколько хитов. На сцене к рэперу присоединилась Серена Уильямс, которая станцевала crip walk, и певица SZA.

На матче также присутствовал Дональд Трамп с дочерью Иванкой. Он стал первым действующим президентом в истории США, кто посетил Супербоул.

Как прошел финал НФЛ — в галерее «Газеты.Ru».

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