16 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 16 декабря
- День покорения вершин
Этот неформальный праздник отмечают не только альпинисты и любители скалолазания, но и все, кто не боится бросить вызов судьбе. Изначально дату праздновали исключительно в профессиональном альпинистском кругу, но затем День покорения вершин обрел символическое значение. Так что 16 декабря есть повод сделать шаг навстречу мечте, какой бы смелой и труднодостижимой она ни была. Ведь именно с первых шагов начинается любое серьезное восхождение.
- День нейрофитнеса
Нейрофитнес — это система тренировок и практик, направленных на улучшение когнитивных функций мозга, его общей работоспособности, устойчивости к стрессам. Методика помогает бороться с депрессией и предупредить появление деменции. Разработки в этом направлении начались еще в 1970-х годах. Но популярность нейрофитнес обрел относительно недавно.
Среди самых известных упражнений — смена рук при выполнении привычных действий, запоминание иностранных слов, тренинги на креативность. В честь праздника в этот день проходят занятия и лекции. В Москве для жителей старшего поколения действует целая программа нейротренировок.
- День немоты и тишины
Этот неофициальный праздник приурочен ко дню памяти святого Иоанна Молчальника, который несколько лет провел в безмолвии, обладал даром целительства и умел читать мысли других людей.
В этот день стоит вспомнить о ценности слов и, как это ни банально, о том, что молчание — золото. В современном мире очень важно не только умение красиво говорить, но и слушать других. Также молчание необходимо человеку для восстановления душевных сил, концентрации и саморефлексии. Оно помогает достичь внутренней гармонии. Лучший способ отпраздновать этот день — фильтровать свою речь, озвучивать только добрые мысли и найти время, чтобы просто немного помолчать.
Иоанн МолчальникWikimedia Commons
Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 декабря в других странах
День примирения — ЮАР. 16 декабря 1838 года буры потомки голландцев, переселившихся в Южную Африку одержали масштабную победу над 10-тысячной армией коренных жителей зулусов. Согласно легенде, накануне сражения буры дали обет ежегодно славить Бога в этот день, если им удастся победить. Более ста лет эту дату праздновало белое меньшинство страны. Но в 1995 году после окончания апартеида был установлен новый праздник — как символ примирения разных расовых, этнических и религиозных групп.
День исследований — Иран. 16 декабря в Иране стартует Неделя научных исследований. Главная цель кампании — содействие развитию науки и техники в стране, поддержка иранских ученых и пропаганда использования технологий в иранском обществе. В этот день проходят технологические выставки и ярмарки, лекции и семинары.
День спорта — Таиланд. 16 декабря 1967 года король Таиланда Пхумипон Адульядет выиграл золотую медаль в парусном спорте на полуостровных играх в Юго-Восточной Азии. В 1986 году этот день был объявлен национальным праздником спорта. 16 декабря в Таиланде стартуют различные соревнования и турниры.
Религиозные праздники 16 декабря
- День памяти преподобного Саввы Сторожевского
Преподобный Савва Сторожевский — один из наиболее известных русских святых, чудотворец, основатель и первый игумен Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. Он жил в XIV–V веках.
Еще в юности Савва решил посвятить себя Богу. Он пришел в обитель Сергия Радонежского, принял у него постриг и стал одним из первых его учеников.
Преподобный Савва Сторожевский вел жизнь подвижника, помогал людям, не терпел праздности. Братия высоко ценила его наставления. Он основал обитель в Звенигороде, построил деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и монастырь на Сторожевской горе. За свою добродетельную жизнь удостоился от Господа дара прозорливости.
- День памяти преподобного Иоанна Молчальника
Преподобный Иоанн Молчальник, также известный как Иоанн Безмолвник, родился в V веке в Никополе Армянском, в семье военачальника. Мальчик воспитывался в христианской вере и благочестии. Когда его родители умерли, он продал свое имущество и построил церковь во имя Пресвятой Богородицы.
Святой Иоанн посвятил себя Богу, вел аскетичный образ жизни. В 28-летнем возрасте принял сан епископа Колонийской Церкви. Когда на Армянскую церковь начались нападки со стороны нового правителя, святой удалился в Иерусалим, приняв обет молчания на долгих четыре года. В Лавре преподобного Саввы Освященного православном мужском монастыре в Иудейской пустыне он провел 66 лет. По молитве святого исцелялись больные и бесноватые, совершались чудеса. Преподобный Иоанн Молчальник прожил долгую жизнь и отошел к Господу в возрасте 104 лет.
Народные праздники и приметы 16 декабря
- Иван Молчальник
- Приметы
Под окном громко щебечут снегири — скоро пожалует оттепель.
Вечером на небе видны падающие звезды — скоро ударит сильный мороз.
Кошка ищет в доме теплое место — к морозам, тщательно умывается — к солнечным дням.
Мало снега — год будет неурожайным, голодным.
В печи громко трещат дрова — к морозам.
Какие исторические события произошли 16 декабря
- 1237 год — хан Батый взял Рязань в осаду: она продлилась пять дней, после чего город пал под натиском врагов и был разграблен.
- 1773 год — американские колонисты переоделись индейцами и выбросили за борт 342 ящика с чаем. Акция в знак протеста против налога на чай, введенного Великобританией, получила название «Бостонское чаепитие». Это событие вызвало острый политический кризис и послужило толчком к Американской революции.
- 1809 год — Наполеон I объявил о расторжении брака с Жозефиной Богарне. Главной причиной развода стала неспособность Жозефины родить ребенка.
- 1899 год — основан футбольный клуб «Милан».
- 1946 год — Кристиан Диор открыл в Париже собственный дом моды.
- 1948 год — Камбоджа объявила о независимости от Франции.
- 2021 год — Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении QR-кодов в общественных местах как экстренной меры в связи с распространением COVID-19.
Дни рождения и юбилеи 16 декабря
- В 1770 году родился Людвиг ван Бетховен — немецкий композитор, пианист и дирижер, последний представитель «Венской классической школы».
- В 1775 году родилась Джейн Остин — английская писательница, классик западной литературы. Ее самый знаменитый роман «Гордость и предубеждение» был опубликован в 1813 году.
- В 1776 году родился Иоганн Вильгельм Риттер — немецкий химик и физик, открывший ультрафиолетовое излучение.
- В 1866 году родился Василий Кандинский — русский художник, один из основоположников абстракционизма.
- В 1872 году родился Антон Деникин — русский военачальник, политик и общественный деятель, один из главных лидеров Белого движения.
- В 1901 году родился Николай Ватутин — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.
- В 1915 году родился Георгий Свиридов — советский и российский композитор, пианист.
- В 1917 году родился сэр Артур Кларк — английский ученый, писатель, футуролог, изобретатель.
- В 1932 году родился Родион Щедрин — композитор, пианист, педагог, народный артист СССР.
Композитор Родион Щедрин, 1966 годВасилий Малышев/РИА Новости
- В 1948 году родился Юрий Николаев — советский и российский телеведущий, актер, народный артист РФ.
- В 1964 году родилась Анфиса Резцова — советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
Кто отмечает дни рождения
- 90 лет исполняется Светлане Дружининой — советской и российской актрисе, кинорежиссеру, сценаристке, кинопродюсеру, народной артистке РФ.
- 76 лет исполняется Билли Гиббонсу — американскому рок-музыканту, основателю и участнику группы ZZ Top.
- 54 года исполняется Полу ван Дайку — немецкому музыканту, композитору, продюсеру и диджею.
- 43 года исполняется Анне Седоковой — украинской и российской певице, автору песен, актрисе.
- 41 год исполняется Тео Джеймсу — британскому актеру кино и телевидения.
- 37 лет исполняется Алексею Шведу — российскому баскетболисту, призеру Олимпийских игр.