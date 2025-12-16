16 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

16 декабря праздники отмечают покорители вершин и приверженцы нейрофитнеса. Православные верующие сегодня чтут память преподобного Иоанна Молчальника, который на ниве аскезы несколько лет прожил в безмолвии. С ним связан неофициальный праздник — День немоты и тишины. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 декабря

День покорения вершин

Этот неформальный праздник отмечают не только альпинисты и любители скалолазания, но и все, кто не боится бросить вызов судьбе. Изначально дату праздновали исключительно в профессиональном альпинистском кругу, но затем День покорения вершин обрел символическое значение. Так что 16 декабря есть повод сделать шаг навстречу мечте, какой бы смелой и труднодостижимой она ни была. Ведь именно с первых шагов начинается любое серьезное восхождение.

Самые высокие горы в мире: где они находятся, почему опасны и что нужно знать при восхождении Знаете ли вы, что на Земле более десятка гор превышают отметку 8000 метров над уровнем моря?... 10 июня 19:28

День нейрофитнеса

Нейрофитнес — это система тренировок и практик, направленных на улучшение когнитивных функций мозга, его общей работоспособности, устойчивости к стрессам. Методика помогает бороться с депрессией и предупредить появление деменции. Разработки в этом направлении начались еще в 1970-х годах. Но популярность нейрофитнес обрел относительно недавно.

Среди самых известных упражнений — смена рук при выполнении привычных действий, запоминание иностранных слов, тренинги на креативность. В честь праздника в этот день проходят занятия и лекции. В Москве для жителей старшего поколения действует целая программа нейротренировок.

День немоты и тишины

Этот неофициальный праздник приурочен ко дню памяти святого Иоанна Молчальника, который несколько лет провел в безмолвии, обладал даром целительства и умел читать мысли других людей.

В этот день стоит вспомнить о ценности слов и, как это ни банально, о том, что молчание — золото. В современном мире очень важно не только умение красиво говорить, но и слушать других. Также молчание необходимо человеку для восстановления душевных сил, концентрации и саморефлексии. Оно помогает достичь внутренней гармонии. Лучший способ отпраздновать этот день — фильтровать свою речь, озвучивать только добрые мысли и найти время, чтобы просто немного помолчать.

close Иоанн Молчальник Wikimedia Commons

Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 декабря в других странах

День примирения — ЮАР. 16 декабря 1838 года буры потомки голландцев, переселившихся в Южную Африку одержали масштабную победу над 10-тысячной армией коренных жителей зулусов. Согласно легенде, накануне сражения буры дали обет ежегодно славить Бога в этот день, если им удастся победить. Более ста лет эту дату праздновало белое меньшинство страны. Но в 1995 году после окончания апартеида был установлен новый праздник — как символ примирения разных расовых, этнических и религиозных групп.

День исследований — Иран. 16 декабря в Иране стартует Неделя научных исследований. Главная цель кампании — содействие развитию науки и техники в стране, поддержка иранских ученых и пропаганда использования технологий в иранском обществе. В этот день проходят технологические выставки и ярмарки, лекции и семинары.

День спорта — Таиланд. 16 декабря 1967 года король Таиланда Пхумипон Адульядет выиграл золотую медаль в парусном спорте на полуостровных играх в Юго-Восточной Азии. В 1986 году этот день был объявлен национальным праздником спорта. 16 декабря в Таиланде стартуют различные соревнования и турниры.

Религиозные праздники 16 декабря

День памяти преподобного Саввы Сторожевского

Преподобный Савва Сторожевский — один из наиболее известных русских святых, чудотворец, основатель и первый игумен Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. Он жил в XIV–V веках.

Еще в юности Савва решил посвятить себя Богу. Он пришел в обитель Сергия Радонежского, принял у него постриг и стал одним из первых его учеников.

Преподобный Савва Сторожевский вел жизнь подвижника, помогал людям, не терпел праздности. Братия высоко ценила его наставления. Он основал обитель в Звенигороде, построил деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы и монастырь на Сторожевской горе. За свою добродетельную жизнь удостоился от Господа дара прозорливости.

close Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет/Wikimedia Commons

День памяти преподобного Иоанна Молчальника

Преподобный Иоанн Молчальник, также известный как Иоанн Безмолвник, родился в V веке в Никополе Армянском, в семье военачальника. Мальчик воспитывался в христианской вере и благочестии. Когда его родители умерли, он продал свое имущество и построил церковь во имя Пресвятой Богородицы.

Святой Иоанн посвятил себя Богу, вел аскетичный образ жизни. В 28-летнем возрасте принял сан епископа Колонийской Церкви. Когда на Армянскую церковь начались нападки со стороны нового правителя, святой удалился в Иерусалим, приняв обет молчания на долгих четыре года. В Лавре преподобного Саввы Освященного православном мужском монастыре в Иудейской пустыне он провел 66 лет. По молитве святого исцелялись больные и бесноватые, совершались чудеса. Преподобный Иоанн Молчальник прожил долгую жизнь и отошел к Господу в возрасте 104 лет.

Православная церковь 16 декабря также чтит память: • пророка Софонии;

• преподобного Феодула Цареградского;

• священномученика Феодора, архиепископа Александрийского;

• преподобного Георгия Черникского;

• священномученика Андрея Косовского, пресвитера, священномученика Николая Ершова, пресвитера, святого Георгия Седова, исповедника.

Народные праздники и приметы 16 декабря

Иван Молчальник



В этот день на Руси вспоминали святого Иоанна Молчальника. Считалось плохой приметой спорить, болтать и пустословить 16 декабря. С утра было принято помолиться святому, обдумать свои поступки. Согласно народным поверьям, чем молчаливее будет человек в этот день — тем успешней для него сложится будущий год. Было принято рано ложиться спать, чтобы не столкнуться с нечистой силой.

Приметы

Под окном громко щебечут снегири — скоро пожалует оттепель.

Вечером на небе видны падающие звезды — скоро ударит сильный мороз.

Кошка ищет в доме теплое место — к морозам, тщательно умывается — к солнечным дням.

Мало снега — год будет неурожайным, голодным.

В печи громко трещат дрова — к морозам.

Какие исторические события произошли 16 декабря

1237 год — хан Батый взял Рязань в осаду : она продлилась пять дней, после чего город пал под натиском врагов и был разграблен.



— хан Батый взял Рязань : она продлилась пять дней, после чего город пал под натиском врагов и был разграблен. 1773 год — американские колонисты переоделись индейцами и выбросили за борт 342 ящика с чаем. Акция в знак протеста против налога на чай, введенного Великобританией, получила название «Бостонское чаепитие». Это событие вызвало острый политический кризис и послужило толчком к Американской революции.



— американские колонисты переоделись индейцами и выбросили за борт 342 ящика с чаем. Акция в знак протеста против налога на чай, введенного Великобританией, получила название «Бостонское чаепитие». Это событие вызвало острый политический кризис и послужило толчком к Американской революции. 1809 год — Наполеон I объявил о расторжении брака с Жозефиной Богарне. Главной причиной развода стала неспособность Жозефины родить ребенка.



— Наполеон I объявил о расторжении брака с Жозефиной Богарне. Главной причиной развода стала неспособность Жозефины родить ребенка. 1899 год — основан футбольный клуб «Милан».



— основан футбольный клуб «Милан». 1946 год — Кристиан Диор открыл в Париже собственный дом моды.



— открыл в Париже собственный дом моды. 1948 год — Камбоджа объявила о независимости от Франции.



— Камбоджа объявила о независимости от Франции. 2021 год — Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении QR-кодов в общественных местах как экстренной меры в связи с распространением COVID-19.

close Александр Патрин/РИА Новости

Дни рождения и юбилеи 16 декабря

В 1770 году родился Людвиг ван Бетховен — немецкий композитор, пианист и дирижер, последний представитель «Венской классической школы».

close Портрет Бетховена с партитурой Missa Solemnis («Торжественная месса») кисти Карла Штилера, 1820.

В 1775 году родилась Джейн Остин — английская писательница, классик западной литературы. Ее самый знаменитый роман «Гордость и предубеждение» был опубликован в 1813 году.



— английская писательница, классик западной литературы. Ее самый знаменитый роман «Гордость и предубеждение» был опубликован в 1813 году. В 1776 году родился Иоганн Вильгельм Риттер — немецкий химик и физик, открывший ультрафиолетовое излучение.



— немецкий химик и физик, открывший ультрафиолетовое излучение. В 1866 году родился Василий Кандинский — русский художник, один из основоположников абстракционизма.



— русский художник, один из основоположников абстракционизма. В 1872 году родился Антон Деникин — русский военачальник, политик и общественный деятель, один из главных лидеров Белого движения.



— русский военачальник, политик и общественный деятель, один из главных лидеров Белого движения. В 1901 году родился Николай Ватутин — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.



— советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. В 1915 году родился Георгий Свиридов — советский и российский композитор, пианист.



— советский и российский композитор, пианист. В 1917 году родился сэр Артур Кларк — английский ученый, писатель, футуролог, изобретатель.



— английский ученый, писатель, футуролог, изобретатель. В 1932 году родился Родион Щедрин — композитор, пианист, педагог, народный артист СССР.

close Композитор Родион Щедрин, 1966 год Василий Малышев/РИА Новости

В 1948 году родился Юрий Николаев — советский и российский телеведущий, актер, народный артист РФ.

«Очень редко смотрю телевизор, а интернет вообще ненавижу». Умер Юрий Николаев Народный артист России Юрий Николаев скончался в 76 лет после продолжительной борьбы... 05 ноября 03:52

В 1964 году родилась Анфиса Резцова — советская и российская биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

Кто отмечает дни рождения

90 лет исполняется Светлане Дружининой — советской и российской актрисе, кинорежиссеру, сценаристке, кинопродюсеру, народной артистке РФ.



— советской и российской актрисе, кинорежиссеру, сценаристке, кинопродюсеру, народной артистке РФ. 76 лет исполняется Билли Гиббонсу — американскому рок-музыканту, основателю и участнику группы ZZ Top.



— американскому рок-музыканту, основателю и участнику группы ZZ Top. 54 года исполняется Полу ван Дайку — немецкому музыканту, композитору, продюсеру и диджею.



— немецкому музыканту, композитору, продюсеру и диджею. 43 года исполняется Анне Седоковой — украинской и российской певице, автору песен, актрисе.

close annasedokova/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)