Стало известно, что в 2025 году иностранцы реже получают гражданство России

«Известия»: в России на 30,1% сократилось предоставление гражданства иностранцам
Сергей Аверин/РИА Новости

Иностранцы стали реже получать российское гражданство. Об этом со ссылкой на материалы МВД РФ сообщает газета «Известия».

За девять месяцев текущего года гражданство России получили 110,8 тыс. человек. Это на 30,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такое уменьшение связано с ужесточением контроля при предоставлении гражданства. Так, российские власти пересмотрели условия для упрощенного получения гражданства и усилили контроль за теми, кто ранее оформлял его через программы переселения, разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ), но реально не интегрировался в РФ. Кроме того, усложнилось и получение РВП и ВНЖ. Еще одна причина заключается в том, что жители новых регионов активно вступали в российское гражданство в 2022–2024 годах. В 2025 году их число значительно сократилось.

Чаще всего российскими гражданами становились жители Таджикистана, Казахстана, Украины, Армении и Узбекистана. Но россиянами желают стать и жители «недружественных стран».

По данным МВД, в январе — сентябре 2025 года было принято решение о прекращении российского гражданства у более 1,3 тыс. человек.

11 декабря сообщалось, что мужчине с паспортом СССР пришлось доказывать, что все это время он жил в России.

Ранее украинский блогер-миллионник Артур Бабич официально стал россиянином.

