«Варварское нападение». Среди погибших в Сиднее есть россияне

Среди погибших во время теракта в Сиднее есть граждане России
true
true
true
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что среди жертв теракта на пляже в Сиднее есть россияне, постоянно проживающие в Австралии. О ком конкретно идет речь, она не уточнила. По информации СМИ, на пляже погиб выходец из СССР Александр (Алекс) Клейтман. Мужчина прикрыл собой жену и был ранен в затылок.

Среди жертв теракта на сиднейском пляже Бондай есть граждане России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — говорится в комментарии на сайте дипведомства.

Захарова добавила, что российская сторона восприняла известие о теракте с глубоким прискорбием и решительно осуждает «варварское нападение экстремистов».

«Неизменно выступаем за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Призываем к объединению усилий всех стран мира для совместного отпора этому варварству», – подчеркнула представитель МИД.

Ранее журнал People со ссылкой на свидетельства очевидцев и родных сообщил, что в теракте погиб выходец из СССР Александр (Алекс) Клейтман.

Супруги, которые прожили в браке 50 лет и эмигрировали в Австралию из Украинской ССР, праздновали Хануку на пляже. В момент нападения Клейтман прикрыл собой жену Ларису и был ранен выстрелом в затылок.

«Твердо с еврейским народом»

Глава Пентагона Пит Хегсет тоже прокомментировал трагедию в Сиднее, заявив об «особенно подходящем дне» для ликвидации террористов.

«Каждый день такой. Но особенно сегодня. Мы этим занимаемся», — написал бывший морской пехотинец в соцсети Х.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь пообещал защитить еврейский народ от внешних нападок, в том числе гарантировать безопасность проведения иудейских религиозных обрядов. Об этом он заявил в обращении к евреям по случаю празднования Хануки.

Американский лидер заверил, что его администрация продолжит «твердо стоять вместе с еврейским народом» и защищать право каждого верующего свободно исповедовать свою религию без страха столкнуться с преследованиями.

15 погибших, 38 раненых

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собралось около 2 тыс. членов еврейской общины. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев.

Телеканал ABC со ссылкой на источник в полиции передает, что один из исполнителей террористического акта был связан с группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России). В автомобиле одного из стрелявших был обнаружен флаг группировки, а участвовавший в нападении 24-летний Навид Акра несколько лет назад допрашивался Австралийской службой безопасности и разведки (ASIO) по поводу его тесных связей с находящейся в Сиднее ячейкой ИГ.

В министерстве здравоохранения штата Новый Южный Уэльс сообщили о 15 погибших и 38 раненых. Среди пострадавших ребенок и двое полицейских. Один из террористов, 50-летний мужчина, был ликвидирован в перестрелке.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за теракт в Сиднее на своего австралийского коллегу Энтони Албаниза и его правительство. По его мнению, Албаниз «заменил слабость слабостью, а умиротворение — еще большим умиротворением».

«Ваше правительство ничего не сделало, чтобы остановить распространение антисемитизма в Австралии. Вы ничего не сделали, чтобы обуздать раковые клетки, которые разрастались внутри вашей страны», — сказал Нетаньяху.

Все новости на тему:
Стрельба на пляже в Сиднее
