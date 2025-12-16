Россиянам напомнили о штрафах за запуск салютов во дворе дома

Стремление устроить яркое шоу с салютами самостоятельно может обернуться серьезными проблемами для всех, кто пренебрегает законом и правилами безопасности. В преддверии длинных новогодних каникул генеральный директор юридической фирмы «Прагмат» Эдуард Калинкин напомнил в беседе с «Газетой.Ru»: запуск пиротехники во дворах жилых домов запрещен и может привести к наказанию рублем или даже уголовной ответственности.

По его словам, пиротехнические изделия подразделяются на пять классов опасности, и если бенгальские огни и хлопушки (I класс) относительно безобидны, то салюты и петарды (II–III классы) требуют особой осторожности. Профессиональная пиротехника (IV–V классы) и вовсе доступна только для лицензированных компаний.

«Главная опасность запуска фейерверков в жилых зонах — высокий риск возгорания. Искры легко могут попасть на балконы, автомобили или сухую растительность. Кроме того, непредсказуемая траектория полета петард зачастую приводит к повреждению имущества и травмам людей — в том числе и самих инициаторов шоу», — объяснил он.

Согласно правилам противопожарного режима, категорически запрещено использовать пиротехнику в помещениях, на балконах и крышах, вблизи газопроводов, ЛЭП, железных дорог и в иных зонах повышенной опасности, на территориях заповедников, а также в местах массового скопления людей.

«Исходя из этого, дворы многоквартирных домов явно не соответствуют требованиям безопасности. Открытых пространств здесь недостаточно, а близость припаркованных автомобилей и детских площадок формирует дополнительные риски. Вот почему власти многих регионов организуют для запуска праздничных фейерверков специальные площадки», — заявил юрист.

За запуск пиротехники с нарушением правил грозит административная ответственность: для рядовых граждан — штраф от 5000 до 15 000 рублей, для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 40 000 до 60 000 рублей, а для организаций — от 300 000 до 400 000 рублей. Если нарушение зафиксировано на территории с особым противопожарным режимом, то эти суммы увеличиваются. Так, штраф для рядовых граждан составит от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц — от 30 000 до 60 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 000 до 80 000 рублей, а для организаций — от 400 000 до 800 000 рублей. В свою очередь, неосторожное обращение граждан с пиротехникой, которое привело к пожару или причинению вреда здоровью (легкой или средней тяжести), влечет за собой штраф до 50 000 рублей.

Если из-за неправильного запуска фейерверков серьезно пострадал человек, нарушителю грозит уголовная ответственность по статье 218 УК РФ вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

«Отдельное нарушение — запуск салютов в ночное время. В большинстве регионов «тихий час» длится с 23:00 до 7:00. Исключение власти делают только для новогодней ночи и выпускных вечеров. В обычное же время нарушителям спокойствия грозят штрафы до 2 000 рублей для физических лиц и от 40 000 до 80 000 рублей — для юридических», — напомнил он.

Соблюдайте правила безопасности, используйте официальные площадки для запуска фейерверков — и тогда праздник запомнится только яркими впечатлениями и позитивом. Если же вы сами стали свидетелем опасного запуска пиротехники — например, с балкона жилого дома или в людном сквере, — не оставайтесь равнодушным. Наберите 112, чтобы сообщить о нарушении, резюмировал юрист.

