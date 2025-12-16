Стармер заявил о планах «Коалиции желающих» по размещению войск на Украине

«Коалиция желающих» подготовила планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня, заявил глава британского правительства Кир Стармер. Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр, отвечая на вопросы депутатов, пояснил, что в рамках коалиции были проведены переговоры лидеров государств. После них военным ведомствам поручили разработку планов по обороне на суше, в воздухе, на море и по наращиванию собственных оборонных возможностей Украины. Поэтому у «коалиции желающих» имеются военные планы в каждой из этих областей, которые в том числе предполагают развертывание войск на суше.

Стармер отметил, что вечером 15 декабря он направится в Берлин на встречу лидеров европейских государств и Североатлантического альянса с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече будут обсуждаться, в частности, пункты плана США по урегулированию украинского конфликта.

11 декабря газета The Guardian сообщила, на Украине находится более сотни военнослужащих армии Великобритании.

Ранее в Госдуме допустили появление иностранных миротворцев на Украине.