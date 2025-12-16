На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин расширил основания для владения высокообогащенным ураном

Путин уточнил основания для нахождения урана вне федеральной собственности
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес изменения в перечень исключений, определяющих условия, при которых высокообогащенный уран может не являться федеральной собственностью. Согласно документу, к этим исключениям теперь относится уран, используемый для обеспечения работы плавучих энергоблоков, пишет ТАСС.

Речь идет об уране, в котором содержание изотопа урана-235 составляет 20% и более. Высокообогащенный уран находит применение в ядерных реакторах и при создании ядерного оружия. В соответствии с действующим законодательством, подобные материалы должны находиться исключительно в собственности государства.

Однако существуют определенные исключения из этого правила. К ним, в частности, относится уран, входящий в состав ядерного топлива атомных электростанций, транспортных энергетических установок, исследовательских реакторов или предназначенный для производства ядерного топлива. Теперь этот перечень дополнен положением об уране, «находящийся в составе ядерного топлива плавучих энергоблоков, а также произведенный способом изотопного обогащения и предназначенный для производства ядерного топлива для плавучих энергоблоков».

Плавучий энергоблок определяется как судно или другое плавучее средство, предназначенное для генерации электроэнергии с использованием ядерного реактора. Россия активно продвигает и развивает технологии в этой области. Как отмечалось в пояснительной записке к документу, существовавшее ранее регулирование не позволяло компании, владеющей и эксплуатирующей плавучие энергоблоки, иметь в собственности ядерное топливо, содержащее высокообогащенный уран. Новое решение устраняет данное препятствие и создает «условия для укрепления позиций и повышения конкурентоспособности российских проектов плавучих энергоблоков при вхождении на перспективные рынки».

Ранее Еврокомиссия решила запретить импорт урана из России в ЕС.

