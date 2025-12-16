На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме обнаружились «платные» мероприятия

Депутат Авксентьева сообщила о случаях «продажи» круглых столов в Госдуме
Владимир Астапкович/РИА Новости

Сардана Авксентьева, занимающая пост заместителя руководителя фракции «Новые люди» в Государственной думе, заявила о случаях «продажи» возможности участия в круглых столах, организованных в стенах парламента. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее информации, одно из таких мероприятий состоялось в конце ноября текущего года. Депутат намерена выяснить обстоятельства этой, по ее словам, «безнравственной» ситуации в сотрудничестве с думской комиссией по регламенту. В свою очередь, организаторы указанного круглого стола заверили газету «Коммерсантъ» («Ъ»), что мероприятие было проведено «в рамках законного взаимодействия Государственной думы с гражданами и общественными объединениями».

Сардана Авксентьева сообщила, что речь идет об ассоциации под названием World Entrepreneurs Alliance (WEA), которая 28 ноября провела в Госдуме круглый стол, посвященный вопросам предпринимательства. В декабре и январе ассоциация планирует провести аналогичные мероприятия, посвященные здравоохранению и психологии соответственно. Депутат пояснила изданию «Ъ», что информацию о «продаже» права на участие в этих круглых столах она получила в одном из рабочих чатов, где общается с профессиональными психологами по вопросам регулирования их деятельности. В сообщении, обнаруженном в чате, был указан прейскурант: вступление в ассоциацию «с правом на спикерство» (условие, обязательное для участия в круглом столе в Думе) оценивалось в 70 тыс. руб., без права спикерства — в 50 тыс. руб., а «участие вокруг стола» — в 35 тыс. руб.

«Это как минимум противозаконно — в Госдуме нельзя проводить ничего коммерческого, и уж точно выходит за рамки депутатской этики», — отметила депутат.

Согласно информации интернет-журнала PERSONO, который опубликовал отчет о прошедшем 28 ноября круглом столе, инициатором мероприятия выступил президент WEA Никита Лобанов. На сайте ассоциации указано, что Лобанов является помощником депутата Госдумы Андрея Свинцова (ЛДПР). Однако сам депутат отметил, что Лобанов уже давно был уволен с этой должности, поскольку «никак не был задействован в работе». По данным WEA, Никита Лобанов также обладает благодарственными письмами от депутатов Государственной думы — Адама Делимханова и Евгения Федорова (оба — «Единая Россия»), а также от сенаторов Маргариты Павловой и Евгении Шумиловой.

Ранее Милонов раскритиковал депутата, жена которого родила в Чили.

