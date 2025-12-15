Президент США Дональд Трамп доволен встречей украинской и американской делегаций в Берлине и считает ее итоги «действительно позитивными». Россия согласует мирный план, несмотря на то, что он содержит гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, предоставляемые Украине, уверены теперь в Белом доме. Как пишет Le Monde, в новую версию документа включили «все, чтобы украинцам чувствовать себя в безопасности».

Американский президент Дональд Трамп доволен переговорами по мирному урегулированию на Украине, которые завершились сегодня в Берлине, передает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Трамп доволен нынешним положением вещей,» — цитирует агентство слова источника.

Собеседник агентства также добавил, что Вашингтон считает итоги переговоров «действительно позитивными». В то же время американская сторона настаивает, что окончательное решение по территориальным вопросам должен принимать Киев.

«Теперь президент Украины [Владимир] Зеленский должен обсудить территориальный вопрос со своей командой», — пишет и агентство Bloomberg.

Гарантии Украине

Переговоры по мирному плану начались 14 декабря в Берлине, продлились около пяти часов и продолжились на следующий день. В них участвовали Зеленский, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Представитель американской администрации по итогам переговоров с Украиной в Берлине заявил, что «90% вопросов между Россией и Украиной решены». По его словам, основное внимание на переговорах уделялось гарантиям безопасности, сообщил Sky News.

Трамп считает, что сможет убедить Россию согласовать гарантии, аналогичные статье 5, предоставляемые Украине. По крайней мере, в Берлине был достигнут прогресс по данному пункту.

После переговоров наблюдается прогресс в сужении разногласий между Россией и Украиной, а также углубляются дискуссии по территориальным вопросам, указал чиновник.

Представитель США заявил также, что Москва может быть открыта к тому, что Украина вступит в Евросоюз.

Le Monde со ссылкой на американское высокопоставленное должностное лицо тоже пишет, что США уверены, что Россия примет проект мирного соглашения, несмотря на то, что он содержит «очень сильные гарантии безопасности» для Киева – подобные статье 5 НАТО.

«Все, что нужно украинцам, чтобы чувствовать себя в безопасности, включено в документ», — заверил собеседник газеты.

Правительство Украины, пытаясь оказать давление на США и стремясь внести в мирный план выгодные для себя корректировки, сообщает неверную информацию об обстановке на линии соприкосновения, утверждает источник ТАСС в Объединенной группировке войск ВС РФ.

В последнее время в украинских СМИ активно распространяется информация о том, что ВСУ якобы вернули под свой контроль населенные пункты Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенные недалеко от Купянска, а также микрорайона Юбилейный в самом Купянске. Источник ТАСС подчеркнул, что это «фейк».

«Изнурительные пятичасовые переговоры». Что Украина и США обсуждают в Берлине? 14 декабря в Берлине прошли переговоры США и Украины, на которых стороны в очередной раз... 15 декабря 12:23

«Пристегнуть ремни»

Европе стоит «пристегнуть ремни» перед тяжелой неделей переговоров по урегулированию конфликта на Украине, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«НАТО не светит Киеву». О чем говорили Зеленский и Уиткофф? Делегации Украины и США при участии европейских политиков завершили второй раунд переговоров... 15 декабря 16:10

«Ставки ясны: война или мир. Никогда еще мы не были так близки к завершению российско-украинского конфликта. Европа стоит у ворот исторической возможности, потому что война, которую мы, европейцы, не могли закончить в течение четырех лет, вскоре может быть завершена американцами. Все, что нам нужно сделать, это поддержать их», — написал он в соцсети Х.

Премьер выразил уверенность, что Европа хочет продолжить конфликт и даже расширить его, а позже распространить на экономическую периферию, конфисковав замороженные активы России, что, по его мнению, будет равносильно объявлению войны.