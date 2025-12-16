Генпрокуратура потребовала национализировать поставщика подшипников

Генеральная прокуратура подала иск об обращении в доход государства холдинга КИМП, который завышал стоимость продукции для нужд Вооруженных сил РФ. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В состав холдинга входят три завода, которые поставляют подшипниковую продукцию для нужд ВС России и крупнейших оборонных предприятий.

Отмечается, что в период с 2020 по 2025 год было заключено более 300 контрактов на сумму свыше 150 млрд руб.

По данным Генпрокуратуры, акционеры компании Дмитрий Гордица и Алексей Кулешов и связанные с ними лица приняли ряд мер для завышения предприятиями стоимости продукции в несколько раз, что привело к их обогащению и причинению ущерба оборонному комплексу страны.

15 декабря ГП РФ потребовала изъять имущество бывшего и.о. вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, осужденного за взятку. В иске речь идет о 13 зданиях, включая комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров и дачу в Башкирии, а также автопарке премиум-класса.

5 декабря в Севастополе национализировали 11 предприятий. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, на заседании правительства приняли постановление об изъятии движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности юридических и физических лиц, в том числе иностранных, оказывающих помощь ВСУ и ГУР Украины.

Ранее суд обратил в доход государства имущество ряда уральских компаний.