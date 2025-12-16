На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России хотят ввести уголовную ответственность за подделку справок об опасных болезнях

«Известия»: в УК хотят внести статью за подделку справок об опасных болезнях
Сергей Булкин/Globa Look Press

В России могут ввести уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных для окружающих заболеваний. Об этом сообщает газета «Известия».

Законопроект об этом разработали депутаты Госдумы Ирина Яровая и Олег Морозов, он получил положительное заключение правительства, ключевых министерств и силовых ведомств.

По мнению экспертов, законопроект должен закрыть опасный правовой пробел, связанный с оборотом поддельных документов об отсутствии социально значимых заболеваний, таких как холера, чума, туберкулез, лепра. В настоящее время подделка медицинских справок, включая те, что касаются опасных заболеваний, квалифицируется по общей норме за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Поправки в Уголовный кодекс (УК) обеспечат более соразмерное и эффективное наказание за деяния, которые несут в себе особую угрозу жизни и здоровью населения. Они создадут сдерживающий фактор против коррупционных схем и теневого оборота в медицинской документации и позволят более эффективно противодействовать незаконному обороту поддельных медицинских справок.

19 ноября сообщалось, что в России стала распространяться новая мошенническая схема, в которой злоумышленники рассылают поддельные документы якобы от ФСБ и Роскомнадзора.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за ложь в резюме.

