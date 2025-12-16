Россиянам объяснили, за сколько отправлять посылку, чтобы она успела дойти до Нового года

Эксперт Пахомов из СДЭК: перед Новым годом лучше выбирать доставку до ПВЗ

В последние недели декабря, по сравнению с ноябрем, объем отправок увеличивается примерно в два раза. А главным фактором, который влияет на доставку в предновогодний период, становится повышенная активность на дорогах и пробки, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» Николай Пахомов, руководитель департамента логистических продуктов СДЭК.

«Это чаще всего приводит к увеличению времени получения посылок на этапе «последней мили». Поэтому в этот период мы рекомендуем клиентам доставку до ПВЗ, так как задержки при таком варианте бывают редко», — объяснил он.

По словам эксперта, в среднем в предновогодний период срок доставки по России может быть увеличен на 2–3 дня, поэтому клиентам стоит планировать отправление немного заранее.

«При этом доставка в другие страны, которая и так может быть достаточно длительной, также увеличивается. Такие посылки проходят таможню двух стран, основная часть задержек происходит именно на этом этапе. В таком случае лучше закладывать больший запас времени, примерно 1–2 недели», — отметил Пахомов.

Чтобы снизить риски задержек доставки, компании заранее планируют нагрузку в пиковые периоды. Активная подготовка к декабрьскому наплыву начинается примерно в августе: расширяется штат и обучается новый персонал, а также увеличивается количество транспортных маршрутов.

