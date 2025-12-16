На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвала регионы России, где чаще всего выявляют гонконгский грипп

РИА Новости: гонконгский штамм H3N2 чаще выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири
В настоящее время гонконгский штамм вируса H3N2 в России чаще всего выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Как отмечает эксперт, информации по поводу зарегистрированного в России нового подтипа вируса H3N2 — подтипа К — пока недостаточно.

«Наиболее активно на данный момент изучается, какую эффективность покажет используемая на территории РФ вакцина от гриппа (H3N2) в отношении выявленного подтипа», — уточнила Вахрушева.

Она сообщила, что впервые со штаммом вируса A (H3N2), который впоследствии назвали гонконгским гриппом, человечество столкнулось в 1968 году, тогда он быстро вызвал пандемию. Благодаря накоплению коллективного иммунитета следующие вспышки инфекции перестали носить характер крупномасштабных эпидемий. Сейчас вирус циркулирует в виде сезонного гриппа, не приводящего к каким-либо эпидемиологическим катастрофам.

13 декабря академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа. По его словам, заболевание может представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

12 декабря специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, что россиянам не стоит сильно бояться вспышки гонконгского гриппа, но и «играть в рулетку» с ним нельзя, так как все-таки речь идет об опасном заболевании. При симптомах заражения нужно как минимум взять выходные, остаться дома и вызвать врача.

Ранее россиянам назвали способ защититься от гонконгского гриппа.

