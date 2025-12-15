«Если не на грани, то близки». Энергосистема Украины может расколоться на части

Энергосистема Украины из-за атак российской армии может разделиться между западными и восточными регионами, предупреждают чиновники и аналитики, с которыми побеседовали журналисты The Washington Post. Киев уже находится «в одном шаге от полного отключения электроэнергии». В ДТЭК признали, что потеряли значительную часть своих мощностей и сейчас ищут замену оборудованию в Европе, в первую очередь речь идет о трансформаторах и газовых компрессорах.

Продолжающиеся удары российских военных по энергетической инфраструктуре Украины могут вскоре полностью вывести из строя системы поставок электроэнергии с запада, где в настоящее время производится большая часть электричества, на восток, сообщила газета The Washington Post (WP).

«Мы если не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близки к этому», — заявил WP высокопоставленный европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности.

Точно спрогнозировать, когда атаки приведут к полному отключению электроэнергии в одной из частей страны, сложно, поскольку это будет зависеть от того, какие цели будут поражены и есть ли у Украины резервные запасы для быстрого восстановления, заявили опрошенные изданием эксперты.

«Сейчас мы в одном шаге от полного отключения электроэнергии в Киеве», — сказал собеседник газеты, знакомый с ситуацией в энергетическом секторе.

В то же время для проведения капитального ремонта во время полного отключения электроэнергии на Украине в 2022 году потребовалось всего два дня. Если Украина получит необходимые материалы для быстрого ремонта, а Россия не будет атаковать одни и те же локации, то это не будет «концом света», добавил источник WP.

Усиление атак

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник утверждает, что в ноябре на Украине зафиксировали прилет около 5 тысяч беспилотников и ракет (более чем в два раза больше, чем запускалось в начале 2025 года), часть из них были нацелены на электростанции, сети электропередачи и газовую инфраструктуру, часто с упором на конкретный регион.

«Они совершают стратегические атаки. Например, в конце ноября мы подверглись массированной атаке на электростанции в западной части Украины. Она была направлена ​​на различные объекты, подстанции, электростанции — целей было несколько», – заявил замминистра.

Жители украинской столицы зачастую проводят до 16 часов в сутки без электричества, а предприятия работают в основном на генераторах. В начале декабря работникам электросетей удалось сократить время отключений электроэнергии в Киеве до 2,5 часа в сутки, сообщил Колесник. Однако 5 декабря вновь произошла массированная атака, которая снова серьезно повредила энергосистему.

«Мы реагируем так быстро, как можем, но становится все сложнее», — заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Мы потеряли значительную часть своих мощностей. Сейчас ключевая задача — найти замену оборудованию в разных частях Европы, которое мы сможем быстро доставить в Украину. Наиболее важными являются трансформаторы и газовые компрессоры», – подчеркнул он.

Руководитель отдела коммуникаций украинского оператора электросетей «Укрэнерго» Валерий Осадчук отметил, что с октября по декабрь по энергетической инфраструктуре Украины было нанесено «восемь массированных ракетных и беспилотных ударов», а российские атаки «на отдельные энергетические объекты или конкретные регионы происходят почти ежедневно».

Предложение о моратории на удары по энергетике

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к введению моратория на удары по энергообъектам, если на это согласится Россия. Предложение прозвучало на фоне блэкаута в Киеве 9 декабря. Кроме того, аварийные отключения света в этот день были введены в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и ряде других областей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на предложение Зеленского следующим образом: «Мы работаем над миром, а не над перемирием. Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, — это абсолютный приоритет».