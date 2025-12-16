На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше заявили о нежелании участвовать в многонациональных силах на Украине

Туск: Польша не будет участвовать в многонациональных силах на Украине
true
true
true
close
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польша не намерена отправлять войска для потенциальной многонациональной военной миссии на Украине. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, выступление которого транслировала канцелярия премьера.

Он подчеркнул, что Варшава самостоятельно решает, куда направлять своих солдат, а куда — нет.

«У Польши иная задача — защищать восточный фланг НАТО», — сказал Туск.

При этом, по словам премьера, республика окажет логистическую поддержку при предоставлении возможных гарантий безопасности Киеву.

Незадолго до этого появилось совместное заявление лидеров 10 европейских государств и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором говорится, что гарантии безопасности для Украины должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил.

Они должны быть сформированы заинтересованными странами в рамках «коалиции желающих». Эти силы будут оказывать помощь Украине в восстановлении ее армии, обеспечении контроля над воздушным пространством и безопасности на море, а также осуществлять операции на украинской территории.

Ранее Зеленский раскрыл, какой мир нужен Украине.

