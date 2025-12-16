В Совфеде назвали преимущества электронных паспортов лифтов

Внедрение электронных технических паспортов для лифтов в России позволит значительно улучшить сбор данных об этих устройствах и мониторинг их состояния, включая потребность в ремонтных работах, в режиме реального времени. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский.

По мнению сенатора, введение электронных паспортов для лифтов создаст единую централизованную базу данных, содержащую информацию обо всех эксплуатируемых лифтах и их технических характеристиках, подобно техническим паспортам для автомобилей.

«Чтобы создать целостную базу данных по всем лифтам, функционирующим в стране, необходимо их все «паспортизировать»: для каждого лифта должен быть создан соответствующий документ. Лифты, произведенные в 80-е годы или даже раньше, необходимо подробно описать, определить типы используемых лебедок, редукторов и панелей управления. Другими словами, потребуется время на сбор этой информации, после чего на каждом лифте со временем появится коммутационный блок. Через этот блок в режиме онлайн, аналогично тому, как сегодня передают данные электросчетчики и другие устройства, можно будет отслеживать поломки, контролировать время до необходимого ремонта и т.д.», — пояснил Высокинский.

В настоящее время министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) занимается изучением возможности создания такой единой базы данных для лифтов, уточнил парламентарий.

«На данном этапе Минстрой ведет эту работу — они смотрят, когда и что можно сделать», — добавил он.

Ранее в Уфе лифт со школьниками рухнул в шахту и пробил трубу с кипятком.