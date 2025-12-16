Экс-депутата Госдумы объявили в розыск

Бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо объявили в розыск в России. Об этом рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

«Напсо Юрий объявлен в розыск», — сказал источник.

В октябре Центральный районный суд Сочи передал в собственность государства около 60 объектов недвижимости, которые, по мнению надзорного ведомства, принадлежат Напсо или его близким.

В апреле Юрия Напсо досрочно лишили полномочий из-за длительных прогулов и неучастия в работе Госдумы. Такое решение принято на заседании нижней палаты парламента единогласно.

Претензии к нему возникли достаточно давно: еще в 2023 году сообщалось, что его собираются исключить из комитета по госстроительству и законодательству, где он был первым заместителем председателя, с перспективой лишения мандата.

