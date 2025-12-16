На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша задействовала армию для поиска зараженных чумой кабанов

IAR: польских военных привлекли к поиску зараженных африканской чумой кабанов
Игорь Зарембо/РИА Новости

Польские власти привлекли войска для поиска кабанов, зараженных африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщает агентство IAR.

В начале декабря в Петрковском повяте Лодзинского воеводства нашли тушу кабана без внутренних органов, инфицированную вирусом АЧС. В Польше не исключают, что ее могли намеренно подбросить.

Как уточняет агентство, ветеринарные службы совместно с военнослужащими войск территориальной обороны будут обыскивать подозрительные районы до воскресенья.

При этом 13 декабря в селе Крупа обнаружили семь туш кабанов, и позже специалисты лабораторно подтвердили наличие вируса АЧС у них.

В октябре стало известно, что ученые Рослинского института генетически модифицировали свиней, добившись устойчивости к классической чуме свиней — опасному вирусному заболеванию.

Оно нередко имеет фатальный исход для поголовья. Хотя в Великобритании вирус ликвидировали еще в 1966 году, периодические вспышки по миру продолжают угрожать свиноводству. В прошлые годы отдельные эпизоды в Британии приводили к вынужденному уничтожению до 75 тысяч животных.

Ранее в тюменском приюте для животных произошла вспышка чумы.

