На Украине объявили в розыск Филиппа Киркорова

СБУ объявила в розыск певца Филиппа Киркорова
Виталий Белоусов/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы украинских органов власти.

Уточняется, что информация о нем была внесена в базу розыска еще 30 октября, однако публичной стала лишь теперь.

28 октября октября в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что Филиппу Киркорову заочно предъявили обвинение из-за шоу в Крыму и ДНР.

Известно, что артист регулярно участвовал в концертах в регионах, которые Киев считает своими. В СБУ также напомнили: 18 марта 2021 года певец принял участие в митинге-концерте на стадионе «Лужники» в Москве, где поддержал принятие Крыма в состав России.

В 2022 году, добавили украинские правоохранители, российский исполнитель посетил военный госпиталь в Феодосии, где поддержал российских военных, а в 2024 году пел в госпитале для военных в Горловке.

Ранее на Украине объявили в розыск актрису из сериала «Ликвидация» Полину Агурееву.

Новости Украины
