«Синдром Трампа». Новые подробности о жестоком убийстве режиссера Роба Райнера

По подозрению в убийстве голливудского режиссера Роба Райнера и его супруги задержан сын пары — Ник Райнер. Он, как пишут СМИ, перерезал отцу горло во время ссоры — причины конфликта пока неизвестны. Инцидент шокировал американскую общественность, а президент США Дональд Трамп, комментируя убийство, связал его с ненавистью в свой адрес. Что известно о произошедшем на данный момент и кто такой Роб Райнер — рассказывает «Газета.Ru».

Убийство Роба Райнера и его жены

О гибели режиссера и актера Роба Райнера и его жены Мишель Зингер стало известно в ночь на 15 декабря по московскому времени, причиной смерти названы последствия ножевых ранений. Согласно источникам в правоохранительных органах, постановщику перерезали горло во время семейной ссоры — сделал это, по предварительным данным, сын Райнеров Ник. СМИ уточняют, что трупы родителей обнаружила его сестра, после чего заявила полиции, что подозревать нужно «опасного» члена семьи.

Вскоре после известия об убийстве кинематографиста и его супруги был арестован их сын, Ник Райнер. Его, как пишет CNN, поместили в тюрьму Лос-Анджелеса.

По словам начальника местной полиции Джима Макдоннелла, арест связан именно с подозрением в убийстве режиссера и его жены:

«Расследованием занимается наш отдел по ограблениям и убийствам. Они работали всю ночь и смогли задержать Ника Райнера, подозреваемого по этому делу. Его арестовали по подозрению в убийстве, и он содержится под стражей, залог за него составляет $4 млн».

Кто такой Роб Райнер

Робу Райнеру было 78 лет. Он родился 6 марта 1947 года в Нью-Йорке в семье двух знаменитостей — комика, актера, режиссера и сценариста Карла Райнера (многие знают его по роли пожилого импозантного мошенника Сола Блума в «Одиннадцати друзьях Оушена») и актрисы и певицы Эстель Райнер. В юности он учился в киношколе при Калифорнийском университете и стажировался в маленьком театре Bucks County Playhouse в поселке Нью-Хоп в Пенсильвании, который был стартовой площадкой для многих актеров и драматургов. А актерскую карьеру на телевидении начал в конце 60-х в сериалах и нескольких фильмах — например, он появился в черной комедии своего отца «Где Поппа?»1970 года. В конце 60-х Райнер попробовал себя и в качестве комедийного сценариста — вместе со Стивом Мартином писал тексты для шоу The Smothers Brothers Comedy Hour.

Где снимался Роб Райнер

Слава комедийного актера пришла к Робу Райнеру благодаря шоу «Все в семье» — этот ситком выходил с 1971-го по 1976 год. Центральный герой сериала — Арчи Банкер, грубоватый, консервативный и прямолинейный глава семейства. А Райнеру досталась роль его зятя Майкла Стивича, получившего от тестя кличку «Болван». Как признавался сам актер, это прозвище крепко к нему прилипло. «Я мог получить Нобелевскую премию, и все равно объявили бы, что «Нобелевку» вручают Болвану», — говорил он в одном из интервью уже в 2000-х.

Роль Болвана принесла ему не только славу, но и две премии «Эмми».

В дальнейшем актерская карьера Роба Райнера развивалась параллельно режиссерской, изредка пересекаясь, если он играл в своих собственных фильмах. Всего на его счету — около 90 второстепенных ролей в телешоу и голливудских фильмах. Его можно увидеть в картинах «Сбрось маму с поезда», «Неспящие в Сиэтле», «Пули над Бродвеем», «Клуб первых жен», «Основные цвета», «Эд из телевизора», «Волк с Уолл-стрит», сериалах «Фрейзер», «Новенькая», «Хорошая борьба» и «Медведь» (нового четвертого сезона).

Актеры Джон Фавро, Леонардо Ди Каприо и Роб Райнер в фильме «Волк с Уолл-стрит» (2013)

Какие фильмы снял Роб Райнер

В первой половине 80-х Райнер начал добиваться успеха в качестве режиссера. В 1984-м на экраны вышла его псевдодокументальная лента «Это — Spinal Tap» о вымышленной британской рок-группе, слава которой уже закатилась. Считается, что именно Райнер изобрел для подобных картин название жанра «мокьюментари». Фильм с пародийным изображением рокеров, настоящими музыкантами, искренними эмоциями и смешными шутками стал культовым. А режиссер сыграл в нем одну из ролей — толстого мужика в кепке, режиссера-документалиста Марти Диберги, который постоянно тусуется с группой.

В 80-е Райнер снял и другие картины, которые вошли в золотой фонд американского кинематографа, — драму «Останься со мной» (1986) с юными Ривером Фениксом и Кифером Сазерлендом и романтическую сказку «Принцесса-невеста» (1987). А в 1989-м на экраны вышла образцовая американская мелодрама Райнера «Когда Гарри встретил Салли» с Билли Кристаллом и Мэг Райан. Эпизодическую роль в картине исполнила мать режиссера Эстель Райнер.

Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Режиссерская карьера Райнера была на пике. С начала 90-х один за другим выходят: триллер по роману Стивена Кинга «Мизери» (1990), драма «Несколько хороших парней» с Томом Крузом, Джеком Николсоном и Дэми Мур (1992), мелодрама «Американский президент» с Майклом Дугласом и Аннетт Бенинг (1995), криминальная драма «Призраки Миссисипи» с Вупи Голдберг и Алеком Болдуином (1996), мелодрама «История о нас» с Мишель Пфайффер и Брюсом Уиллисом (1999).

А вот XXI век оказался для Райнера-режиссера не слишком плодотворным в кинематографическом смысле — возможно, потому что он начал больше времени уделять благотворительной помощи детям, борьбе с табачным лобби и защите гражданских прав (Райнер был убежденным сторонником демократов). Из больших удач в кино можно назвать комедию «Пока не сыграл в ящик» 2007 года с Джеком Николсоном и Морганом Фрименом в главных ролях, мелодраму о первой любви «Привет, Джули» 2010-го, доброе кино «Третий акт» (2011), в котором Фримен играет престарелого писателя. Кроме того, Райнер снял еще несколько политических кинолент, в том числе биографию Линдона Джонсона («ЛБД», 2016 год) и «Опасное расследование» (2017) о конфликте журналистов с администрацией Джорджа Буша на фоне вторжения США в Ирак. Последней картиной Роба Райнера стало продолжение истории о группе Spinal Tap «Это – Spinal Tap 2: Конец продолжается», вышедшее несколько месяцев назад, в сентябре 2025 года.

Актер и режиссер Роб Райнер в фильме «Опасное расследование» (2017)

Личная жизнь Роба Райнера — и что известно про его сына Ника, предполагаемого убийцу

Первой женой кинематографиста была актриса Пенни Маршалл — брак продлился 10 лет. Супруги вместе воспитывали Трейси, ребенка Маршалл от предыдущего брака, которую Райнер удочерил. Она тоже стала актрисой.

Во время съемок «Когда Гарри встретил Салли» сам режиссер тоже встретил свою любовь — фотографа Мишель Сингер. Они поженились в 1989 году, у них родились трое детей — сыновья Джейк и Ник и дочь Роми. Правда, в 2024-м в интервью The Guardian Роб Райнер почему-то сказал, что детей у него двое, 32-летний сын и дочь. 32 года на тот момент было именно Джейку.

Джейк Райнер родился в 1991-м. Как и его отец и старшая сестра, он начинал развивать актерскую карьеру, однако сейчас больше известен как спортивный комментатор. У него есть собственный подкаст. Роб Райнер как-то признавался, что обожает бейсбол: он перенял любовь к игре от своего отца и передал сыну.

Режиссер Роб Райнер с женой Мишель и их детьми — сыновьями Ником (в центре) и Джейком и дочерью Роми

Ник Райнер, подозреваемый теперь в убийстве родителей, родился в 1993-м. Он открыто признавал, что у него с юности были проблемы с наркотиками — в первый раз юноша попал в реабилитационный центр, когда ему было около 15 лет, и возвращался на лечение не меньше десяти раз. В 2016-м Ник рассказывал People, что был бездомным, ночевал на улицах — и «это было невесело». Жизненный опыт позволил ему написать сценарий картины «Быть Чарли», которую снял его отец. Фильм рассказывает о 18-летнем парне, который сбегает из клиники для наркозависимых.

Младший ребенок Роба и Мишель Райнеров — 28-летняя Роми. Она нередко сопровождала отца на красных дорожках мероприятий и говорила о нем теплые слова в соцсетях. По сообщению People, именно она нашла своих родителей убитыми.

Реакция Трампа на убийство Роба Райнера

Президент США Дональд Трамп, ярым противником которого был Райнер, отреагировал на убийство режиссера в свойственной ему манере, предположив, что трагедия могла случится из-за ненависти в его адрес.

«Вчера вечером в Голливуде произошло очень печальное событие. Роб Райнер, многострадальный, но некогда очень талантливый кинорежиссер и звезда комедии, скончался вместе со своей женой Мишель, предположительно, из-за гнева, который он вызывал у окружающих своей тяжелой, непрекращающейся и неизлечимой болезнью, парализующей разум, известной как «синдром Трампа». Было известно, что он сводил людей с ума своей безудержной одержимостью президентом Дональдом Трампом», — написал он в соцсетях.

Пост Трампа подвергся критике, в том числе и со стороны республиканцев.