На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

К Dota 2 вышел патч 7.40

В Dota 2 вышло большое балансное обновление 7.40
true
true
true
close
Elaine Thompson/AP

В Dota 2 вышло масштабное обновление баланса под номером 7.40. Ключевым нововведением стало появление нового героя – Largo, а также значительные изменения в способностях существующих персонажей, характеристиках предметов и других игровых аспектах, следует из информации на сайте игры.

Теперь для развития талантов вместо очков навыков используются очки талантов. Башни четвертого уровня получают усиление брони, если казармы не разрушены (до 24 единиц, по 4 за каждую неразрушенную казарму). Разработчики пересмотрели формулу начисления золота за помощь и внесли небольшие корректировки характеристик Рошана и Терзателя, а также ослабили руны невидимости и ускорения.

Изменения затронули десятки персонажей Dota 2, особенно заметны корректировки для Lone Druid, Slark и Treant Protector.

Силла и его медведь получили новые возможности: друид теперь может оплетать врагов корнями, находясь вне медвежьей формы, а у его духа-медведя появилось собственное дерево талантов. Slark обрел повышенную увёртливость благодаря тому, что Essence Shift стала его врожденной способностью. На смену ей пришла Saltwater Shiv, позволяющая красть у врагов регенерацию здоровья и скорость передвижения. Treant Protector получил более мощную версию Leech Seed. Новое улучшение от Aghanim's Scepter делает его еще более опасным и позволяет быстрее расправляться с врагами в лесу.

Обновлен список предметов, выпадающих при фарме в лесу: большинство предметов были переработаны, некоторые удалены, и добавлены новые.

Из Dota 2 исчезли Ripper's Lash, Sister's Shroud, Spark of Courage, Magnyfieng Monocle, Outworld Staff и Pyrrhing Cloak. Вместо них появились шесть новых предметов первого и четвертого уровня, а также Riftshadow Prism (5 уровень).

Разработчики внесли изменения в визуальное оформление карты, обновив: святыни мудрости Сил Света и Тьмы, защитные врата рядом с обеими базами, мосты Сил Света и Мосты Сил Тьмы.

Ранее была названа причина, почему в школьную программу не стоит включать Dota 2.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами