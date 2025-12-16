К Dota 2 вышел патч 7.40

В Dota 2 вышло масштабное обновление баланса под номером 7.40. Ключевым нововведением стало появление нового героя – Largo, а также значительные изменения в способностях существующих персонажей, характеристиках предметов и других игровых аспектах, следует из информации на сайте игры.

Теперь для развития талантов вместо очков навыков используются очки талантов. Башни четвертого уровня получают усиление брони, если казармы не разрушены (до 24 единиц, по 4 за каждую неразрушенную казарму). Разработчики пересмотрели формулу начисления золота за помощь и внесли небольшие корректировки характеристик Рошана и Терзателя, а также ослабили руны невидимости и ускорения.

Изменения затронули десятки персонажей Dota 2, особенно заметны корректировки для Lone Druid, Slark и Treant Protector.

Силла и его медведь получили новые возможности: друид теперь может оплетать врагов корнями, находясь вне медвежьей формы, а у его духа-медведя появилось собственное дерево талантов. Slark обрел повышенную увёртливость благодаря тому, что Essence Shift стала его врожденной способностью. На смену ей пришла Saltwater Shiv, позволяющая красть у врагов регенерацию здоровья и скорость передвижения. Treant Protector получил более мощную версию Leech Seed. Новое улучшение от Aghanim's Scepter делает его еще более опасным и позволяет быстрее расправляться с врагами в лесу.

Обновлен список предметов, выпадающих при фарме в лесу: большинство предметов были переработаны, некоторые удалены, и добавлены новые.

Из Dota 2 исчезли Ripper's Lash, Sister's Shroud, Spark of Courage, Magnyfieng Monocle, Outworld Staff и Pyrrhing Cloak. Вместо них появились шесть новых предметов первого и четвертого уровня, а также Riftshadow Prism (5 уровень).

Разработчики внесли изменения в визуальное оформление карты, обновив: святыни мудрости Сил Света и Тьмы, защитные врата рядом с обеими базами, мосты Сил Света и Мосты Сил Тьмы.

Ранее была названа причина, почему в школьную программу не стоит включать Dota 2.