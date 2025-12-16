Россия ответит на возможный пересмотр тарифов Мексикой

Российское посольство в Мексике заявило о пристальном мониторинге изменений, происходящих в мексиканской тарифной политике. Подчеркивается, что любые решения будут приниматься с учетом защиты национальных экономических приоритетов России, сообщили представители российского посольства в интервью газете «Известия».

«Российская сторона внимательно отслеживает изменения в тарифной политике Мексики. Вопрос о том, насколько их возможное повышение окажет влияние на двусторонние экономические отношения, находится на оценке наших профильных ведомств. При этом Россия традиционно исходит из принципов взаимности и прагматизма и будет принимать решения исходя из защиты национальных экономических интересов», — сообщили представители дипмиссии в интервью газете «Известия».

Недавно мексиканская палата депутатов одобрила законопроект о реформе налогов на импортно-экспортные операции. Данный проект подразумевает пересмотр порядка 1,5 тысячи пошлин в 17 отраслях промышленности и затрагивает импорт продукции из Китая, Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республики и ряда других государств. Согласно плану, действующие пошлины в диапазоне 5–25% будут увеличены до 20–35%, при этом ставка в 35% будет применяться наиболее часто. Для некоторых категорий товаров предусмотрены максимальные пошлины, достигающие 50%.

Ранее Евросоюз ввел санкции против российских танкеров.