Трамп подал в суд на Би-би-си

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился в суд с иском против британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си, обвиняя ее в преднамеренном искажении его высказываний в программе Panorama. Об этом сообщает РИА Новости.

«Данное разбирательство связано с недостоверным, клеветническим, дезориентирующим, порочащим, подстрекательским и злонамеренным представлением президента Трампа, распространенным в документальном фильме Panorama от Би-би-си», — указывается в исковом заявлении, поданном от имени Трампа в суд южного округа Флориды.

Трамп требует от суда вынесения решения против ответчиков о возмещении убытков в размере не менее $5 млрд.

Кроме того, глава Белого дома требует $5 млрд в связи с якобы нарушением ответчиками закона штата Флорида о вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках. Таким образом, общая сумма его претензий составляет $10 млрд.

После волны критики, вызванной искажением речи президента США в документальном фильме Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году, генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили о своей отставке. По данным газеты Telegraph, Би-би-си подвергла речь Трампа, произнесенную им в январе 2021 года, искажению, создав ложное впечатление, будто политик подстрекал к беспорядкам в Капитолии. Трамп, в свою очередь, назвал журналистов Би-би-си «продажными», а руководство корпорации — «бесчестным».

