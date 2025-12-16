На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США перебрасывают вооруженные силы к Венесуэле

WSJ: США перебрасывают вооружения к Венесуэле для нанесения ударов
true
true
true
close
Matt Rourke/AP

Соединенные Штаты готовят точечные атаки на наземные объекты в Венесуэле. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Вооруженные силы США перебрасывают в Карибский регион больше вооружений и подразделений, предоставляя президенту Трампу новые мощные варианты для эскалации давления на венесуэльского лидера Николаса Мадуро и потенциального его свержения», — говорится в материале.

Издание сообщает о развертывании в Пуэрто-Рико истребителей F-35A пятого поколения, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler, вертолетов Sikorsky HH-60W, а также самолетов Lockheed HC-130J, предназначенных для проведения поисково-спасательных операций. Кроме того, в Доминиканскую Республику недавно перебросили американские самолеты-заправщики, обеспечивающие возможность дозаправки истребителей и бомбардировщиков прямо в воздухе.

По оценкам военных аналитиков, опрошенных WSJ, перемещение военной техники указывает на намерение Вашингтона проводить реальные боевые действия. Увеличение военного присутствия также свидетельствует о наличии у США ресурсов для захвата новых нефтяных танкеров, если соответствующее решение будет принято Трампом.

По мнению газеты, в случае эскалации со стороны США, наиболее вероятным сценарием будут точечные авиаудары по наземным целям. Аналитики предполагают, что подобная операция, скорее всего, начнется с проведения кибератак и подавления спутниковой связи. Целью этих действий является лишение венесуэльских вооруженных сил возможности полноценно задействовать свои системы противовоздушной обороны. WSJ подчеркивает, что подобные действия, вероятно, уже ведутся «в рамках подготовки поля боя».

Ранее МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами