Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Народный артист СССР Олег Стриженов скончался на 96-м году жизни. За несколько дней до этого стало известно, что у актера случился инфаркт головного мозга. После этого его сын, актер, режиссер и сценарист Александр Стриженов сообщил, что артист чувствует себя лучше. Источник ТАСС опроверг диагноз, но подтвердил, что мужчина попал в больницу.

Олег Стриженов родился в Благовещенске в 1929 году. Из-за военной службы отца семья часто переезжала, но в 1935-м они перебрались в Москву. Когда началась Великая Отечественная война, отец и старшие братья Стриженова ушли на фронт, а Олег пошел работать. В 1948-м — поступил в театральное училище им. Б.В. Щукина.

Стриженов известен по ролям в таких фильмах, как «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Овод», «Сорок первый», «Юность Петра», «Пиковая дама». Всего в его фильмографии 35 картин. Однако последние годы актер не снимался в кино и практически не появлялся на публике.

Актер был трижды женат. В третий раз Стриженов женился в 1976 году: его избранницей стала актриса Лионелла Скирда, с которой он познакомился еще в 1955-м на съемках картины «Мексиканец».

Его сын – Александр Стриженов – в интервью «Комсомольской правде» так процитировал ответ своего отца на вопрос, что самое главное в его актерской судьбе.

«Самое главное – это любовь зрителей. Я купался в этой любви», — заявил Олег Стриженов. Он подчеркивал, что именно эта любовь мотивировала его на новые достижения

«Для меня он пример впереди идущего, кумир советского кинематографа. Актеры — зеркало поколения. И зеркало Олега Стриженова было интеллигентным, духовным, умным, сильным, бесстрашным. Олега уважали, любили. Принимали с удивлением, радостью, восхищением», — отмечал в разговоре с «Известиям» народный артист России Николай Бурляев.