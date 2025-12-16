На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили создать на сайте ФТС онлайн-калькулятор расчета утильсбора

Нилов: на сайте таможни нужно создать онлайн-калькулятор расчета утильсбора
Татьяна Меель/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает необходимым создать на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) официальный онлайн-калькулятор для расчета необходимого к уплате утильсбора. Об этом сообщает ТАСС.

Нилов направил соответствующее обращение в адрес вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. В нем указывается, что граждане сталкиваются с необходимостью платить утильсбор при самостоятельном ввозе автомобиля из-за границы в Россию. При этом плательщики должны сами рассчитать размер сбора, а затем подать документы в ФТС или Федеральную налоговую службу (ФНС). Неправильные расчеты могут привести к последующей доплате сумм, которые могут доходить до нескольких сотен тысяч рублей.

В связи с этим, считает депутат, следует внедрить администрируемый ФТС онлайн-калькулятор утильсбора. Такой механизм позволит плательщику при помощи автоматической формулы быстро и правильно рассчитать сумму сбора.

1 декабря сообщалось, что перед ростом утильсбора в России зафиксирован всплеск продаж автомобилей.

Ранее выяснилось, какие иномарки выгодно везти из-за рубежа после повышения утильсбора.

