Культовый особняк из «Один дома» вернется к своему экранному облику

Особняк из фильма «Один дома», который находится в пригороде Чикаго, восстанавливают, чтобы он выглядел как в культовой рождественской комедии. Об этом сообщает ABC7 Eyewitness News.

Отмечается, что в доме ранее был сделан ремонт и его продали. Теперь его преобразят, вернув к тому виду, который он имел в 1990 году, когда зрители впервые смогли заглянуть внутрь.

В январе сообщалось, что особняк из культового фильма продали за $5,5 млн. Недвижимость расположена в американском штате Иллинойс, ею владели Тим и Триша Джонсоны. В мае 2024 года они выставили на продажу дом, на поиски покупателя ушло меньше года. По данным TMZ, Джонсоны заработали на сделке «немалые деньги», ведь приобрели особняк за $1,5 млн в 2012 году.

До этого актер Маколей Калкин признавался, что хотел купить дом своего героя. Он планировал превратить жилье в развлекательный центр, где можно было бы спускаться по лестнице на санках, как это сделал его герой Кевин в фильме. В итоге актер отказался от этой затеи, сославшись на занятость.

