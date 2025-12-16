На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Культовый особняк из «Один дома» вернется к своему экранному облику

Дому из фильма «Один дома» вернут экранный облик
true
true
true
close
Airbnb

Особняк из фильма «Один дома», который находится в пригороде Чикаго, восстанавливают, чтобы он выглядел как в культовой рождественской комедии. Об этом сообщает ABC7 Eyewitness News.

Отмечается, что в доме ранее был сделан ремонт и его продали. Теперь его преобразят, вернув к тому виду, который он имел в 1990 году, когда зрители впервые смогли заглянуть внутрь.

В январе сообщалось, что особняк из культового фильма продали за $5,5 млн. Недвижимость расположена в американском штате Иллинойс, ею владели Тим и Триша Джонсоны. В мае 2024 года они выставили на продажу дом, на поиски покупателя ушло меньше года. По данным TMZ, Джонсоны заработали на сделке «немалые деньги», ведь приобрели особняк за $1,5 млн в 2012 году.

До этого актер Маколей Калкин признавался, что хотел купить дом своего героя. Он планировал превратить жилье в развлекательный центр, где можно было бы спускаться по лестнице на санках, как это сделал его герой Кевин в фильме. В итоге актер отказался от этой затеи, сославшись на занятость.

Ранее назвали самый популярный у зумеров новогодний фильм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами