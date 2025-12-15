Пришел исправить оценку: в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу

В Санкт-Петербурге девятиклассник пришел в школу с ножом и напал на 29-летнюю учительницу математики, нанеся ей не менее трех ранений, после чего попытался совершить самоубийство. Предварительно, причиной стала плохая оценка. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице, так как из-за отметки расстроилась его мать. Однако сама женщина заявила правоохранителям, что нападение, скорее, спровоцировал разлад в семье. Подробности — в материале «Газета.Ru».

В Санкт-Петербурге подросток пришел в школу с ножом и ранил 29-летнюю учительницу, после чего попытался совершить самоубийство. Об этом сообщили в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам главы администрации Красногвардейского района Андрея Хорта, инцидент произошел в школе №191.

Причиной нападения, по предварительным данным, стала плохая оценка. Как уточнили в региональном Следственном комитете (СК), подросток нанес женщине не меньше трех ножевых ранений.

Преподавательницу и самого ребенка после попытки суицида госпитализировали. Их жизням, как сообщил Хорт, ничего не угрожает. По данным 78.ru, пострадавшую учительницу уже прооперировали, пока она находится в реанимации на ИВЛ.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Проверку также начали полиция и прокуратура.

Пришел исправлять оценку

По данным МВД, сообщение об инциденте поступило в полицию в 7:09. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, подросток по имени Артемий специально пришел в школу пораньше на дополнительное занятие по математике. У него были проблемы с этим предметом, в связи с чем его мать, преподающая историю в этой же школе, записала его на факультатив.

«Она договорилась с 29-летней учительницей математики Марией А., чтобы ее сын-девятиклассник походил на дополнительные занятия. Сегодня перед уроками было одно из них, где подросток должен был исправить оценку за контрольную, но вместо этого ударил ножом в спину преподавательницу и ранил себя», — говорилось в публикации.

Источник 78.ru при этом привел другую версию. Собеседник канала заявил, что Артемий, несмотря на договоренность встретиться с учительницей после уроков, пришел к ней до занятий. В момент, когда женщина отвернулась от ученика для проверки работ других школьников, подросток ударил ее ножом сначала в спину, а потом в грудь .

Life со ссылкой на SHOT также рассказал, что одноклассники называли Артемия «маменькиным сынком». Они поделились, что школьник хотел отомстить учительнице за плохую оценку, из-за которой расстроилась его мама. Она, в свою очередь, заставляла подростка постоянно учиться и готовиться к экзаменам. 78.ru писал, что с начала учебного года мальчик находился в моральном напряжении из-за предстоящих экзаменов и плотного графика. Кроме этого, накануне происшествия мать отобрала у него телефон в качестве наказания.

Директор школы №191 Светлана Бабак сообщила, что напавший на учительницу подросток — «средний» ученик. По ее словам, особых проблем с успеваемостью у него не было, хотя по итогам прошлого учебного года он получил три тройки. Также Бабак отметила, что мальчик был спокойным, но в то же время более замкнутым.

«Учительница — молодой специалист, работает в нашей школе пятый год, достаточно успешный учитель, проблем никаких, она у мальчика с сентября», — подчеркнула директор, добавив, что никакого конфликта между преподавателем и учеником не было.

Мать мальчика, по сообщению 78.ru, также заявила правоохранителям, что учительница не вызывала у сына никакого раздражения и неприязни. Кроме этого, женщина выразила мнение, что учеба не могла стать причиной нападения. По ее словам, на подростка, скорее, повлиял разлад в семье. В мае из нее ушел отец, который теперь живет в другом городе, но продолжает общаться с сыном по телефону.

Мужчина, в свою очередь, подтвердил, что периодически разговаривает с Артемием. Он также добавил, что его сын не склонен к насилию, любит спорт и шахматы.

Охрана не стала проверять школьника

Как сообщила Baza, подростку удалось пронести в школу нож, даже несмотря на то, что на входе в учебное заведение стояли металлодетекторы. По данным «Mash на Мойке», они сработали, когда Артемий зашел в школу, однако охрана не стала проверять его сумку.

«Школьники рассказали нам, что иногда проносили ножи на уроки, но им никто ничего не говорил, хотя рамки срабатывали», — добавил Telegram-канал.

В беседе с журналистами сотрудница охраны заявила, что у них нет права обыскивать каждого школьника. 78.ru также добавил, что на ребенка не обратили внимания, так как он сын учительницы истории. Более того, его мать зашла в школу следом за ним.

При этом, по информации «Mash на Мойке», администрация учебного заведения потратила около 30 млн руб. на обеспечение безопасности, охрана школы стоила почти 13 млн в год и должна была быть круглосуточной. Еще около 15 млн потратили на тревожные кнопки и реагирование с выездом Росгвардии.