«Поняли, что обратно не вернуться никак». Как нашли пропавших в горах Прикамья туристов

Группу пропавших в Пермском крае туристов удалось спасти
Пресс-служба «ЛизаАлерт»
Пропавшую в Пермском крае два дня назад группу туристов на снегоходах нашли живыми. Они находились в пяти километрах от туристической базы: у них сломался транспорт и закончилось топливо. Вместе с ними была найдена другая группа из шести человек, которая также не вернулась вовремя с маршрута. Один из снегоходчиков рассказал, что туристы случайно поехали не по тому пути, а потом поняли, что «обратно не вернуться никак».

Снегоходчики, пропавшие в районе горы Ослянка в Пермском крае, обнаружены, сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая [состоит] из шести человек. Они соединились», — рассказали ТАСС в отряде.

По данным организации, один человек из группы уже вернулся, остальные туристы продолжают движение пешком.

Состояние членов группы оценивается как удовлетворительное, заявили в пресс-службе МЧС России.

Пропавших нашли на расстоянии порядка 5 км от турбазы. «Людей доставляют на турбазу», — отметили спасатели.

Следственное управление СК России по Пермскому краю подтвердило, что 13 туристов, которые ранее потерялись при восхождении, удалось найти.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК России, установлено местонахождение 13 туристов», — сообщили в ведомстве.

По данным SHOT, спасатели смогли поймать сигналы телефонов — его зафиксировали в районе реки Сухой. Туристы находились у горы Талая в 15 км от горы Ослянка — на границе Пермского края и Свердловской области. Изначально спасатели заметили семь снегоходов.

По предварительным данным, у туристов сломался транспорт и закончилось топливо, поэтому они не смогли продолжить путь и ждали помощь, сообщили в пресс-службе регионального СК.

«Предварительно установлено, что у группы произошли поломки транспорта, а также закончилось топливо, в связи с чем туристы организовали привал и ожидали помощи. Сегодня вечером они были найдены в лесном массиве», — подчеркнули следователи.

Участник группы Рустам Шаихов рассказал «Известиям», что туристы случайно поехали не туда.

«Случайно не по тому пути поехали. Там были обрывы, два снегохода сломали. <…> Поняли, что обратно не вернуться никак. Уже темнело, приняли решение развести костер, остаться на ночь в лесу», — заявил он.

Как пропали туристы

Группа из 13 туристов на снегоходах пропала 13 декабря при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Все участники тургруппы — из Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. Двое из 15 человек смогли вернуться на туристическую базу самостоятельно, после чего были организованы поиски остальных. Пресс-служба регионального главного управления МЧС России отметила, что туристы не регистрировали свой маршрут.

15 декабря стало известно о еще одной пропавшей в этом районе группе туристов.

«С места развертывания штаба поступила информация о второй группе, которая не вышла с маршрута 14 декабря: в нее входят пятеро мужчин и одна женщина на снегоходах с волокушами», — сообщили ТАСС в краевом МЧС.

