Россия и Индия обсуждают безвизовый групповой туризм

Мария Девахина/РИА «Новости»

Москва и Нью-Дели прорабатывают запуск групповых безвизовых поездок для туристов. Об этом рассказал ТАСС статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

По его словам, отмена виз обсуждается и с другими странами.

«Мы работаем по всем направлениям. По Индии обсуждается безвизовый групповой туризм», — отметил Иванов.

5 декабря премьер-министр Нарендра Моди, выступая с заявлением по итогам российско-индийских переговоров, рассказал, что Индия и Россия в ближайшее время начнут работать над обеспечением безвизового режима.

Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на этом фоне сообщил «Газете.Ru», что россияне смогут решить проблему с накопившимися на руках рупиями после отмены визового режима между странами.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем нужен безвиз для китайцев.

