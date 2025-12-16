Республики СКФО оказались в аутсайдерах рейтинга по доходам населения

Ингушетия, КЧР и Ставропольский край вошли в антирейтинг по доходам населения

Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по уровню доходов населения, по результатам третьего квартала 2025 года регионы Северо-Кавказского федерального округа заняли последние строчки. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследование показывает, что Республика Ингушетия оказалась на последнем, 85-м месте среди всех регионов России. Соотношение среднедушевого дохода населения к стоимости установленного набора товаров и услуг в регионе составило 1,20. Среднедушевой доход жителей Ингушетии достигает 26,8 тысячи рублей в месяц, что является одним из самых низких показателей по стране.

В конце списка оказались также Карачаево-Черкесская Республика (83-е место), Ставропольский край (81-е место), Республика Дагестан (78-е место), Чеченская Республика (74-е место) и Республика Северная Осетия — Алания (72-е место). Во всех этих регионах уровень покупательской способности доходов остается существенно ниже, чем в среднем по России.

Эксперты агентства подчеркивают, что устойчивая разница между регионами с высокой и низкой покупательной способностью обусловлена различиями в экономической структуре, уровне заработной платы и стоимости жизни.

Ранее сообщалось, что доходы россиян могут снизиться в первом полугодии 2026 года.