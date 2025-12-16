На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Республики СКФО оказались в аутсайдерах рейтинга по доходам населения

Ингушетия, КЧР и Ставропольский край вошли в антирейтинг по доходам населения
true
true
true
close
ArtMari/Shutterstock/FOTODOM

Согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по уровню доходов населения, по результатам третьего квартала 2025 года регионы Северо-Кавказского федерального округа заняли последние строчки. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследование показывает, что Республика Ингушетия оказалась на последнем, 85-м месте среди всех регионов России. Соотношение среднедушевого дохода населения к стоимости установленного набора товаров и услуг в регионе составило 1,20. Среднедушевой доход жителей Ингушетии достигает 26,8 тысячи рублей в месяц, что является одним из самых низких показателей по стране.

В конце списка оказались также Карачаево-Черкесская Республика (83-е место), Ставропольский край (81-е место), Республика Дагестан (78-е место), Чеченская Республика (74-е место) и Республика Северная Осетия — Алания (72-е место). Во всех этих регионах уровень покупательской способности доходов остается существенно ниже, чем в среднем по России.

Эксперты агентства подчеркивают, что устойчивая разница между регионами с высокой и низкой покупательной способностью обусловлена различиями в экономической структуре, уровне заработной платы и стоимости жизни.

Ранее сообщалось, что доходы россиян могут снизиться в первом полугодии 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами