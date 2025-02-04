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«Слава всегда была для меня испытанием»: Натали Имбрулье — 50

Актриса и певица Натали Имбрулья отмечает 50-летие

Натали Имбрулья родилась 4 февраля 1975 года в небольшом австралийском городке недалеко от Сиднея. Девушка довольно рано обрела популярность благодаря съемкам в мыльной опере «Соседи», в которой в свое время начинали Кайли Миноуг и Марго Робби. Однако по-настоящему знаменитой она стала, когда ушла из шоу и выпустила кавер-версию песни Torn группы Ednaswap, залетевшую на первое место чарта Billboard.

Ее дебютный альбом Left of the Middle разошелся тиражом в 7 млн копий и стал платиновым в США, Австралии и Великобритании. Всего за свою карьеру Имбрулья выпустила 6 альбомов и продала 10 миллионов пластинок.

В интервью Australian Broadcasting Corporation она рассказала, что после успеха дебютного альбома испытала смесь благодарности, ужаса и волнения. Певица призналась, что у нее развилась паранойя и она даже уехала из Лондона, чтобы избежать лишнего внимания.

«Не буду врать, слава всегда была для меня тяжелым испытанием», — отмечала она.

При этом Имбрулья подчеркивала, что если бы у нее была возможность вернуться назад, она бы ничего не стала менять.

В конце 1990-х годов Имбрулья встречалась с актером из сериала «Друзья» Дэвидом Швиммером. В 2003-м вышла замуж за австралийского музыканта Дэниела Джонса, но спустя пять лет они развелись. В октябре 2019 года певица с помощью ЭКО родила сына, которого назвала Макс Валентин Имбрулья.

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