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В меховой шапке, без обуви и белья. Как одевается Бьянка Цензори

Бьянка Цензори шокировала публику на церемонии «Грэмми»
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На 67-й церемонии вручения премии «Грэмми», прошедшей в Лос-Анджелесе, не обошлось без скандала, инициированного Канье Уэстом и его женой Бьянкой Цензори. Экстравагантная жена рэпера довела до абсурда идею «голого платья» — и пришла на церемонию в абсолютно прозрачном облегающем наряде, под которым не было белья. Да и платья, казалось, не было. Позже пару попросили покинуть церемонию.

Бьянка Цензори регулярно эпатирует публику нарядами, не оставляющими простора для воображения. Прозрачные комбинезоны, колготки, под которыми отсутствует нижнее белье, ультракороткие мини или шорты, микроскопические бюстгальтеры, — все это фирменные элементы стиля жены Канье Уэста.

«Газета.Ru» — о самых запоминающихся нарядах Бьянки Цензори.

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