Россиянам рассказали, какие специалисты рискуют остаться без работы в 2026 году

Цифровая трансформация, экономия на издержках и прорыв в области искусственного интеллекта меняют бизнес-ландшафт с беспрецедентной скоростью. Наталия Иванова, основатель edtech-платформы Defin и AIM, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, представители каких специальностей находятся в зоне наибольшего риска и что им делать, чтобы не просто сохранить место, но и повысить свою ценность.

Под ударом — рутина и «белые воротнички» среднего звена. Первыми под сокращение попадают не те, чья работа требует творчества или физического труда, а те, чьи функции сводятся к рутинному переносу данных и их обработке по заданным алгоритмам.

«Все, что можно автоматизировать, — все под угрозой. В первую очередь это разного рода менеджеры среднего звена. Еще не так давно, например, были сотрудники, которые просто переносили данные из одной таблички Excel в другую. За это тогда платили. Кто сейчас до сих пор так делает — у них серьезные проблемы. Такой сотрудник не приносит другой ценности», — объяснила эксперт.

В то время как одни office-профессии девальвируются, работа, которая делается «руками» — сантехники, электрики, мастера по ремонту, — наоборот, будет расти в цене. Их сложно заменить алгоритмом, а спрос на качественные услуги только растет.

Под прицелом оказались и те, кто всегда считался двигателем прогресса — IT-специалисты начального уровня и даже ученые.

«Джуны-программисты под угрозой. Крупные корпорации, как Google, сокращают до 30% разработчиков, заменяя их ИИ. Аналогичные процессы уже идут и в российских компаниях», — отметила эксперт.

Но самый тревожный тренд приходит с Запада, из сферы высоких технологий.

«В американском биотехе людей сейчас нанимают для одной шокирующей задачи — обучать искусственный интеллект. Ученые вкачивают в системы свои знания, проверяют их на ошибки. И делают они это, по сути, для того, чтобы компаниям потом не пришлось нанимать и платить таким специалистам, как они. Это уже вызывает почти протестные настроения», — сказала она.

Таким образом, под ударом оказываются те, чья экспертная база знаний может быть оцифрована, структурирована и передана машине.

Помимо угрозы автоматизации, есть и другой, уже традиционный, но не менее актуальный фактор, влияющий на потерю работы — слабые «гибкие навыки».

«Люди, у которых нет коммуникационных навыков. Умение продавать себя и свои навыки — это отдельная история, которой нужно учиться. Когда устраиваешься на работу, ты все время продаешь то, что умеешь. А народ в большинстве своем стесняется. Особенно сейчас, когда многие привыкли годами работать на удаленке, делая одну и ту же задачу без живого общения», — рассказала специалист.

В эпоху, когда ценность каждого сотрудника подвергается строгой оценке, неумение демонстрировать свой вклад, договариваться о зарплате и выстраивать отношения с руководством может стать решающим фактором при сокращении штата, даже если профессиональные hard-скиллы у человека на высоком уровне.

Как отметила специалист, паниковать не нужно. Потому что бизнес уже начал возвращать сотрудников, уволенных из-за замены их функций нейросетями. Показатель достиг 5,3%, а жалеют о скоропалительном расставании с сотрудниками, состоявшемся в связи с ожиданием будущих успехов искусственного интеллекта, более половины работодателей.

«Поэтому первый совет — срочно осваивать ИИ как основной рабочий инструмент. Суть не в том, чтобы бояться замены, а в том, чтобы стать тем, кто умеет работать с нейросетями эффективнее других. Автоматизируйте с помощью ИИ свою рутину (отчеты, расчеты, первичный анализ данных), чтобы освободить время для более сложных задач», — порекомендовала специалист.

Второй важный шаг — формирование «портфеля навыков». Эпоха одного узкого навыка прошла. Ценность представляет специалист-«гибрид».

«Раньше мне нужен был офис-менеджер и менеджер по продажам. Сейчас я найму одного человека, который с помощью ИИ закроет административные задачи и при этом будет уметь продавать. Поэтому добавляйте к своей основной профессии смежные навыки: дизайн, аналитику, копирайтинг, основы проектного управления», — объяснила эксперт.

Кроме того, не забывайте прокачивать коммуникацию и учиться «продавать» свой труд.

«Это критически важно для переговоров о сохранении работы, повышении или поиске нового места. Нужно преодолеть стеснение и научиться на языке пользы рассказывать о своих достижениях и планах — как начальству, так и потенциальным работодателям», — добавила специалист.

Еще один совет, который поможет сохранить работу и даже продвинуться в карьере — следовать правилу «чуть больше»:

«От тебя ожидают выполнение такой-то работы, а ты делай чуть больше, — советуют эксперты. Тебя попросили отчет — добавь блок аналитики. Попросили подготовить данные — уже структурируй их для презентации». Эта проактивность, не отнимающая много времени, радикально меняет восприятие вас как ценного и незаменимого сотрудника».

Ни один руководитель не захочет избавляться от сотрудника, который хочет развиваться и не стесняется проявлять активность. В конце года, как отмечает эксперт, самое время напомнить о себе:

«Подойдите к руководителю не с жалобами, а с четкими планами. Обсудите, как вы видите свое развитие в компании в следующем году, какие проекты готовы вести и как с помощью новых навыков (в том числе работы с ИИ) можете принести дополнительную пользу».

Ранее работодатели назвали самых раздражающих подчиненных.