Ассоциация юристов выступила в поддержку покупательницы квартиры Долиной

Суды допустили грубую ошибку, не взыскав денежные средства с получившей назад квартиру певицы Ларисы Долиной, говорится в правовом заключении Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

15 декабря МАЮК для оказания помощи правосудию направила в Верховный суд России так называемое письмо друзей суда (Amicus curiae) по делу о продаже квартиры Долиной. В обращении подчеркивается, что вопросы права относятся к исключительной компетенции суда, но предлагают учесть их профессиональное мнение, которое основано на анализе действующего законодательства, судебной практики и правовой доктрины.

В МАЮК отмечают, что для отмены сделки по требованию стороны, действовавшей под влиянием заблуждения или обмана, должна иметься субъективная недобросовестность покупателя квартиры, который должен был знать о заблуждении продавца или обмане или, действуя с обычной осмотрительностью, хотя бы мог распознать его. Но суды вообще не выясняли этот момент, что грубо нарушило нормы материального права.

Кроме того, эксперты МАЮК считают прямым нарушением нормы Гражданского кодекса РФ и разъяснений пленума Верховного суда отказ нижестоящих судов обязать продавца вернуть деньги покупателю. Вместо этого суды внесли решение, что покупатель квартиры может требовать возмещения убытков лишь от мошенников. Но, по мнению МАЮК, хищение средств злоумышленниками не освобождает продавца от обязанности вернуть деньги покупателю.

В заключении указывается, что допущенные судами в деле Долиной нарушения норм права дестабилизируют гражданский оборот, необоснованно возлагая на добросовестного покупателя все риски недобросовестных действий третьих лиц, которые неизвестны и неподконтрольны ему.

15 декабря сообщалось, что защита Долиной подала возражения на жалобу Полины Лурье в Верховный суд РФ по спору из-за квартиры.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. После этого в СМИ начали появляться сообщения о том, что Долина якобы столкнулась с отменами своих выступлений и сдачей билетов на шоу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

